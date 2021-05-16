華大確診員工帶「武漢原始病毒」 源頭未明 原絕迹香港一年 港大專家料「受污染」

食衛局：已促實驗室交報告

食衛局稱，事件是否涉實驗室事故或其他事宜須深入了解找出原因，正要求相關實驗室，即華大及安球調查事件並交報告，及邀請衛生署公共衛生化驗服務處提供意見。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大和衛生署化驗所分析了華大基因員工（第11,801宗）樣本，結果與目前本地流行的病毒株不相似，為去年疫情初期武漢流行的病毒株，不似真正染病，有可能受污染。她說，樣本如何受污染有待研究，如確定是污染，會剔出確診名單；該員工約10名密切接觸者均無病徵或無驗出陽性，若再檢測屬陰性就可解除檢疫。

潘烈文：冇乜可能喺本地感染

香港大學公共衛生學院教授潘烈文稱，該病人所帶病毒株很接近2020年初疫情在武漢爆發時的原始病毒株，過去一年本港已沒再出現，「冇乜可能喺本地被呢隻病毒株感染到」。他認為，據目前資料相信華大員工非感染（infected）而是受污染（contaminated），待查明原因。他指出，檢測時需有陽性對照（positive control），一般會用去年初原始株基因，估計該員工在工作地方受污染，或其樣本被污染了而化驗呈陽性。

安球：近一月只驗出此陽性個案

華大：檢測參照沒用武漢毒株

華大回覆其病毒核酸測試用合成基因序列作為陽性對照，即人工合成的核酸片段，不具傳染性，又稱沒有用武漢株作參照，該員工未入過新冠檢測實驗室，不可能在華大基因受陽性對照感染。華大表示，逾170名員工和訪客上周檢測全呈陰性，反映無人在華大的工作環境受到陽性對照或病毒株感染。華大續稱，該員工抗體測試結果是只有S蛋白抗體，而沒有N蛋白抗體，反映曾打新冠疫苗但無感染。

為該華大員工檢測的安球醫學化驗所則指出，該化驗所過去近一個月只驗出此陽性個案，該樣本受其他陽性樣本污染的可能性不存在。安球又稱，所採用試劑的陽性對照非完整病毒株，而是在整條長超過27,000鹼基對（base pair）的完整新冠病毒核酸中，一段不到100鹼基對的基因片段，因此其化驗所不應該是導致該樣本發生任何假陽性結果的源頭。

潘烈文回應，在樣本中驗出的武漢株片段長過100鹼基對，而驗出多條武漢株片段，相信排除了安球陽性對照污染樣本的可能，又認同若涉及化驗程序污染，一般同一批化驗會有多於一個樣本假陽性。

政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認同，若是安球化驗出錯，理應同一批樣本有其他假陽性，目前難推測事件成因，「佢（華大員工）出唔到N抗體，肯定冇受感染，點樣污染真係謎，幾難解釋」。

衛生防護中心於5月7日公布上述華大員工確診，並指他在華大基因大埔工業邨化驗所大樓2樓工作，毋須進入實驗室，另經常巡社區檢測中心及流動採樣站。他曾接種兩劑復必泰疫苗，醫管局於5月11日公布他出院；至上周四確診者住院中位數為12日。

（疫情第四波）