幼園童染疫 零源頭不明7天斷纜 病毒量低父母陰性 許樹昌：未排除隱形傳播

本港昨日新增3宗新冠病毒確診；同日另有少於5宗初步確診，未有源頭不明，主要為輸入個案，一名與本地變種病毒群組相關的嬰兒亦初步確診。新確診的3宗個案包括兩名印尼抵港外傭，另一宗為源頭不明本地個案，患者為何文田漢師幼稚園（龍總）K1 B班4歲男學生（第11,822宗），平時分別居於何文田窩打老道怡景大廈及石硤尾白田邨第13座，與五六人同住，最後上課日為5月12日，當晚發燒及喉嚨痛，翌日向青衣的醫生楊超發求診，下午交樣本樽後檢測結果陽性。

男童平日主要逗留學校和家中，5月9日曾與家人到何文田食美軒用膳；父親在荔枝角608冰室任職水吧，母親在荃灣眾安街翠苑餐廳工作，兩人均有定期檢測，分別在5月12日和7日的檢測陰性，兩食肆要暫時停業，待兩人再檢測。

漢師幼園26人酒店檢疫 家長可陪學童

漢師幼稚園稱，與確診學生同班的16名學生及10名教職員及相關者要入住檢疫酒店。由於該校學童年紀小，衛生防護中心會安排他們在酒店檢疫，並會有家長陪同，社署會安排玩具及書本。

該校會於5月15日至29日停課兩周，全校教職員每隔10天會定期檢測，班主任前日檢測結果陰性。該校表示，確診學生通常在課室活動，沒有合班活動，目前已退燒且情况穩定。漢師幼稚園辦學團體發言人鄭啟然稱，該校全校有176個學生和22個教職員，近期無爆發上呼吸道疾病，至昨日亦無其他同學報告現病徵。

為男童診治的私家醫生、香港中華醫學會會董楊超發表示，該男童求醫時輕微發燒，為37.5℃，表現精神，約有10多名病人與男童同時段求醫，已將相關病人資料交衛生防護中心跟進，料他們須接受檢測，該診所大部分職員已接種新冠疫苗，所有職員昨日檢測結果陰性。

金域化驗呈不確定 防護中心驗出

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，男童的樣本由金域檢驗負責檢測，化驗結果呈不確定，由衛生防護中心化驗所確定為陽性個案，病毒數值（CT Value）高，超過30，即病毒量低，入院後病毒基因和抗體檢測均呈陰性，但目前難斷定個案樣本會否受污染，要觀察更長時間。

政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前未能排除有可能是再現假陽性個案，還是本港再出現隱形傳播鏈，需繼續觀察有關個案會否驗出抗體和有否引起擴散。

私醫：派樽半年未獲行政費

楊超發續稱，其診所過去5個月約發出200個樣本瓶、驗出約5宗確診，反映檢測重要，鼓勵其他醫生向有病徵者派樽檢測。但他指出，私家醫生自去年11月底協助當局派發樣本瓶，雖然當局承諾為每發一個瓶提供50元行政費，事隔近半年，自己和身邊醫生無一人收過當局發出的行政費，憂影響醫生參與積極程度，他上月已向食衛局長陳肇始提出要求跟進，至昨日仍未獲發行政費。

明報記者

（疫情第四波）

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