周二起停紙本 《台蘋》料裁300人

虧損持續 集中資源辦網

台蘋昨發表「致讀者信」，宣布周一發行最後一次報紙後，紙本翌日停刊。台蘋解釋，因營運虧損持續，不得已作出有關決定。台蘋表示該報曾長期是台灣銷量最高報紙，迄今每天仍有10萬份銷量，但在廣告資源被facebook及Google等數碼平台壟斷以及香港局勢惡化下，無法長期支撐虧損，而紙本停刊後，會將資源專注《蘋果新聞網》。

台蘋所屬的壹傳媒集團昨發公告，宣布台蘋紙本停刊，又表示集團會在吸納了大量線上新聞消費者的基礎上，加大重點於台灣的強勁數碼媒體市場；另稱會就台灣業務作一定程度裁員，承諾「以符合或超出台灣的法定要求作出遣散」。台灣「聯合新聞網」昨引述消息稱，這一波將裁撤326人，並引述台蘋社長陳裕鑫發予員工的內部信件，他把自己列入被資遣名單。壹傳媒公告亦交代，陳裕鑫辭任執董職務，稱理由是「追求個人興趣」。

壹傳媒集團截至去年9月30日的中期業績公告顯示，集團於香港、台灣等地的印刷業務錄得逾1億元虧損；數碼業務則虧損逾3000萬。期內，台蘋平均每日發行逾8萬份，較2019年同期逾10萬份下跌，印刷業務期內收益為7320萬元，較2019年同期下降38%；廣告及發行於期內分別獲超過3000萬元收入，但分別錄得同比51.4%及18.5%跌幅。

（港區國安法）