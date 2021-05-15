記協：對業界很大震盪 壹工會：謹守崗位

警方去年8月10日以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕黎智英等10人，並派出200名警員到將軍澳壹傳媒總部大樓蒐證，外界已憂慮壹傳媒及《蘋果》的前路。最近警務處長鄧炳強多次不點名批評，又稱如媒體違反《港區國安法》，警方有證據會拘捕或檢控；《大公報》上月亦刊登評論，稱要依法取締《蘋果》等「煽暴煽獨」、挑戰國安法的媒體。

壹傳媒工會表示，知悉凍結事件後，已立即向集團管理層了解情况，其後張劍虹稱事件與壹傳媒集團的戶口完全無關；工會表示將密切留意事態發展，並與管理層保持聯絡。

有不願具名的《蘋果》員工表示，昨晚消息一出，又未見張劍虹的聲明，許多同事不熟悉財經，「會擔心有無糧出，啲大假點算，（同事）半講笑咁」。該員工說同事之間對公司狀况都有心理準備，沒有太大恐慌；又稱暫時無聽到凍結黎智英資產影響公司營運，會如常工作。

蘋果員工：同事有心理準備 沒太恐慌

記協主席楊健興認為，今次事件清楚看到國安法的威力，「正正是當初國安法一出，傳媒好擔心會被用作武器，對付媒體和異見聲音，這令人擔心」。他認為警務處長鄧炳強連日批評《蘋果》，亦有提及引用國安法，很易令傳媒工作者、甚至公眾質疑今次事件涉及的政治考慮。

關注人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）表示，黎智英因批評中共和爭取民主而入獄，北京沒有經過正當程序便引用港區國安法凍結其財產，屬濫用權力，破壞法治，亦破壞香港作為國際金融中心的地位，從今以後，無人能確定誰會是下個被沒收財產的人。

（港區國安法）