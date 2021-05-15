銀行拒貸款 壹傳媒近年靠黎「輸血」 倘財政不惡化 料可撐逾年

黎億元貸款或因凍結無法用

雖然壹傳媒表明，今次保安局凍結的帳戶不涉上市公司，但據了解，本地銀行近年已不再向壹傳媒貸款，集團一直依靠黎智英貸款支持。據集團截至去年9月底止半年報告，黎智英承諾向公司提供最多約7.56億元貸款，當中5億元已借出，假設其後未再提取，今次凍結意味餘下2.56億元備用貸款或不能動用。

壹傳媒近年呈「燒錢」狀態，合共淨流出約3.14億元現金（見表），若沒有黎智英的股東貸款，淨流出資金更超過8億元。不過，集團近期燒錢速度減慢，以最近半年計，撇除黎智英提供貸款，整體現金淨流出不足5000萬元，假設情况維持不再惡化，以集團截至去年9月銀行結存及現金約1.91億元計，估計仍可支持超過一年。

有分析人士認為，《蘋果日報》推出網上訂閱制，可定期從讀者取得收入，雖然仍然艱苦經營，但今次事件在短期內不會對壹傳媒造成很大影響，甚至可靠上調訂閱收費，或向讀者開拓其他收入來應對。而且公司長遠亦不能單靠股東貸款營運。

另一潛在問題是，目前為壹傳媒提供電腦動畫製作的壹動畫工作室，實際是黎智英個人旗下公司，該公司營運會否受今次凍結令影響，暫仍是疑問。

David Webb：沒收資產須證黎犯罪「獲利」

至於日後發展，Webb回覆本報時稱，根據港區國安法條文，當局若要沒收今次被凍結的股份及資產，律政司一方須證明黎智英有從被控罪行中「獲利」，而沒收金額多寡則根據罪行中得益釐訂。惟Webb認為，《蘋果日報》因政治立場遭廣告抵制連年虧損，壹傳媒股價亦不振，黎智英不但沒有「獲利」，反而要向公司不斷「輸血」提供貸款。Webb亦指出，現時對黎智英的控罪仍缺乏細節，要待開庭才能確認其資產的最終結局。

（港區國安法）