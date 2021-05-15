國安法首凍產 鎖黎智英壹傳媒股份 另封3公司户口 張劍虹：不影響《蘋果》運作

獨立股評人David Webb指出，即使股份處於凍結階段，仍可能對壹傳媒有影響，但要待公司通告才能確認。他表示，黎智英此前曾向壹傳媒提供股東貸款，若公司之後再出現資金需要，則不確定他是否仍能提供貸款；而若再無人提供貸款，不確定壹傳媒日後是否能生存。

湯家驊：倘凍結證據不足可申解封

資深大律師湯家驊表示，法例是授權保安局長凍結與犯罪有關財產，而不是有人犯罪就凍結該人所有財產，若受影響者掌握到凍結其財產的證據不足或錯誤，可向法庭要求解凍。他又稱，公司股東的股份被凍結，與公司運作是獨立看待，不認為會影響壹傳媒集團運作。

警隊國安處2020年12月起訴黎智英「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，2021年4月加控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出並意圖妨礙司法公正的作為」。

條例指可凍結危害國安罪行相關財產

政府昨晚出稿，保安局長李家超昨根據港區國安法《實施細則》附表3作出凍結財產通知，書面指示相關人士及機構，不得直接或間接處理某些有合理理由懷疑與危害國家安全罪行相關的財產；並提到根據《實施細則》附表3第3（7）條，保安局長如有合理因由懷疑通知所指明財產會被調離香港，可在通知內指示警務人員可為防止該財產被調離香港而檢取該財產；而根據《實施細則》附表3第1條，「罪行相關財產」包括任何干犯或企圖干犯、參與或協助干犯危害國家安全罪行的人的財產。

保安局：遭凍3公司名稱「不宜透露」

據了解，警方國安處人員調查後，相信黎的部分財產與上述控罪有關，保安局昨凍結黎持有的71%壹傳媒股份及3間私人公司於本地銀行帳戶內的財產，共涉4個銀行戶口；保安局昨已發信通知黎智英、該3間公司，及港交所香港中央結算有限公司，不能買賣有關股份。至於該3間公司的名稱，保安局發言人回覆稱是按需要和法律規定動用《實施細則》附表3下的權力，「涉及危害國家安全罪行的案件已進入司法程序，有關的行動細節，不適宜透露」。

陳振英：凍結禁股份買賣 或影響新股發行

對於保安局最新行動會否影響壹傳媒集團，金融界議員陳振英稱上市公司的大股東股份被凍結，只是股份不能買賣，對公司運作沒影響；但若公司想發新股，則有可能受影響。

湯家驊稱，一般而言，若戶口財產與犯罪有直接關係，或調查中有可能被調離香港此司法管轄區、導致調查難以進行，執法機構有權凍結資產，國安法細則及條文的背後精神，與一般凍結犯罪相關財產條文相近。

根據港區國安法實施細則附表3「關於凍結、限制、沒收及充公財產的細則」，持有財產的人可向原訟法庭申請，要求對有關財產解凍；原訟法庭除非信納有合理理由懷疑財產是罪行相關財產，否則須批准該項申請。

民建聯立法會議員葛珮帆認為保安局做法合法、合情、合理，又稱黎一直涉勾結外國勢力，「漢奸行為人所共知」，壹傳媒多年來以假新聞、偏頗失實的報道抹黑中國及香港，煽動仇恨，用心極其險惡。

有消息稱，去年8月因涉違國安法被捕的黎智英，當時已被凍結5000萬元資產，涉及黎智英個人戶口。

（港區國安法）

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