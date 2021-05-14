蔡展鵬涉光顧無牌按摩 謝偉俊：輕微過紅燈過馬路

「嫖客非違法」 稱小事不需另找機構查

謝偉俊在港台《千禧年代》表示，光顧無牌按摩院不是違法，「你可能幫襯一間賣淫地方，嫖客本身都不是違法一樣」。他亦以光顧工廠食肆作比喻，認為不能夠假設顧客一定有吃野味、非法賣酒或毒品，稱今次蔡展鵬事件有待警方調查。至於應否由獨立機構調查，他認為「如果連今次咁小意思嘅事，都話要另外搵調查機構去做，會好唔得閒」。

陳克勤：執法者操守要比白紙更白

警流傳信息有說涉外國勢力

立法會保安事務委員會主席陳克勤在同一節目表示，蔡展鵬被指有不當行為而要被查，此事影響警隊聲譽，市民的觀感非常不好，因大眾對公職人員和執法人員的操守有非常高要求，「要比白紙更白」，要避免令人有感瓜田李下。

陳亦稱從網上或收到警員信息流傳不同說法，有人說蔡敏感度不足，有人說可能牽涉其他警隊內部問題，更有人說涉及外國勢力。他認為現在作出判斷，對蔡不公道，因不知事實全貌，目前只能相信有組織罪案及三合會調查科（O記）調查。

張達明：「新香港開誠布公」值憂慮

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，警務處長鄧炳強前日見傳媒時，一開始不直接提及涉及蔡展鵬，而至今仍未公布案發時間及地點。他說何時發生是重要，如有高級警務人員因接受調查而要休假，公眾一般期望立即公布。他認為香港以往透明度較現時高，難認同現在是「開誠布公」，「如果呢個係叫做『新香港』嘅開誠布公，大家值得憂慮」。

蔡展鵬正休假，本報向警方查詢目前由誰署任其職位。警方發言人回應，國家安全處人員會分擔他的工作，如常運作。