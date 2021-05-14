選舉舞弊罪成案件少 的總幹事判囚9月

網台主持利誘參選「𠝹票」囚39月

此外，2015年區議會選舉中，網台主持鄭永健用金錢利誘多人在特定選區出選，以「𠝹票」手段「清除目標」，被裁定6項選舉舞弊及一項串謀選舉舞弊罪成；收賄二人亦被裁定串謀選舉舞弊罪成。3人上訴後，鄭永健最終判囚3年3月，另兩人判囚2年。

至於如本案般涉及禮物餽贈的案件，則要數至2009年區議會沙田大圍選區補選，前沙田區議員、西醫李躍輝參選時，透過福利會，以超過200萬元向選民「包食包玩包打針」，被判串謀舞弊、串謀發布不符合規定的選舉廣告印刷品、串謀在選舉中招致選舉開支罪等10罪罪成，判囚21月，其後律政司申請加刑，被改判囚33月；與李串謀的前區議員蔣世昌等4人亦在加刑後，被改判囚27月及31月。