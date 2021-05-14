舉報人袁海文促廉署續查「幕後人」 查錫我指困難：除非有人指證

袁海文在facebook發文表示，當日發現本案被告王維霞為李慧琼的職員，受聘日期橫跨2018年的補選，質疑李「怎會沒有責任」，要求廉署繼續調查本案的幕後人。同樣有份舉報的民協表示，今次案件只是冰山一角，要求李回應對事件是否知情。

李慧琼：只從報道知案件大概

廉署：司法程序未完不宜評論

李慧琼昨表示，她只是從傳媒報道獲知案件大概情形，自己和辦事處職員均對案件不知情和沒任何關係，當事人亦從未因案件接觸或求助於她。廉署以案件司法程序尚未完結，表示不宜評論。

曾任職廉署執行處總調查主任的大律師查錫我形容，選舉舞弊與其他刑事案不同，不會有受害人指證犯事者，有關行為大多暗中進行，銀行交易等文件紀錄亦只屬環境證供，較難證明嫌疑人有參與選舉舞弊。

資深大狀：需有錄音污點證人等

資深大律師謝華淵同樣認為選舉舞弊涉及秘密安排和串謀，除非有廉署人員秘密錄音、有污點證人願意出庭指證，或有被捕人在錄影會面透露幕後人身分，該人亦在錄影會面中招認，否則廉署較難有直接證據檢控。

對於有人向選民派福袋，同時收集選民資料，謝華淵形容相關行為同樣自招嫌疑，會惹人懷疑當中實際目的，「收集資料使乜派嘢畀人」，有可能引致法律風險。