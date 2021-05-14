福袋賄選 李慧琼議辦助理罪成 「海麗之友社」義工同入罪 官斥「極力維護幕後人」

李慧琼：與案無關 不知情

李慧琼在裁決後表示，知悉其中一名被告曾在其議員辦事處當助理，她及議辦對其涉案不知情，亦與案件沒有任何關係（見另稿）。

被告鄧奕梅（44歲）和王維霞（54歲）為「海麗之友社」義工，其中王曾任職李慧琼的兼職議員助理。他們被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為，向他人提供利益罪。其餘被告陳慧娟和李謀則各被控一項在選舉中作出舞弊行為，接受利益作為投票誘因罪（見表）。

涉案立會補選於2018年3月舉行，根據案情，王維霞於2018年2月底開始要求鄧奕梅收集海麗邨的選民資料，鄧亦向部分居民表示，各人投票予鄭泳舜後會獲發「福袋」，內有約值100元的日用品和食品。鄧最終收集至少10人的資料，並於投票日提醒部分人投票予鄭。

手機信息屢提投鄭泳舜「有禮物」

官：怎會是拉票？

就鄧奕梅和王維霞被控串謀向他人提供利益罪的行為，暫委裁判官許肇強表示，本案針對鄧奕梅最關鍵的證據為她和其他被告之間發送的文字和語音信息內容，形容鄧每次透過WhatsApp提出投票予鄭泳舜或民建聯時，總不忘記提及有禮物送贈，質疑做法「怎會是拉票呢？」、「拉票不是根據候選人政綱、過往的表現而說服選民投票嗎？」

對於辯方形容鄧奕梅教育程度低、廣東話表達能力差，認為她會發出令人誤解的信息，許官反駁，鄧經WhatsApp發出的信息並非不清不楚，她更在錄影會面透露到圖書館翻閱法律書籍後，知道涉案行為犯法，批評鄧面對如此鐵證，仍在錄影會面中「極力維護幕後人」，更嘗試推翻起初的招認內容，辯稱涉案行為只為拉票和統計投票之用。

一人提供福袋 一人出面誘使

許官認同控方所說，王維霞與鄧奕梅案發時必然達成協議，由王提供福袋，並透過鄧出面誘使海麗邨的選民投票予鄭泳舜，務求鄭勝出選舉，又反問假如王只為獲取海麗邨居民的個人資料，以為他們提供物資、娛樂或服務，為何鄧向王匯報時會提及投票有禮物送，裁定有關說法只為開脫罪責，二人存有非法協議。

兩選民脫罪 官信「敷衍」「做戲」

至於脫罪的兩名被告，許官指出，陳慧娟沒在投票日向鄧奕梅匯報，亦從沒追問索取禮物的事，相信涉案信息對話可能是陳為保持良好關係而「敷衍」對方。許官同時相信，另一被告李謀事前兩個月已登記成為選民，當時只為嘗試體驗公民的權利和責任，回應鄧的信息亦只是「做戲做全套」，認為控方舉證有疑點。

辯方求情時稱，鄧奕梅和王維霞從內地來港，教育程度分別至小學和中六，形容鄧奕梅因本案與丈夫關係轉差，目前正考慮離婚；王維霞則患乳癌，亦有骨科、婦科和精神科疾病需定期跟進。辯方又稱，本案情節並非同類案件中最嚴重，籲法庭考慮索取社會服務令報告。

【案件編號：WKCC3866/19】

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