一哥大熱蔡展鵬仕途未明 或礙接班 鄧炳強明年7月退休 未答會否延任

鄧：有詳盡接班計劃 到時睇情况

鄧炳強表示，其正式退休日期是明年7月，警隊有很詳盡的接班計劃，「到時睇情况」。參考警務處前處長盧偉聰，他亦曾因「便利警隊管理層順利交接」而延任一年，至2019年11月才退休，由鄧接任。

蔡展鵬原為繼任「一哥」的大熱，不過警隊內部流傳另一說法，指鄧炳強工作表現優秀，有機會「更上一層樓」，擔任其他要職，包括有望在政府明年7月換屆後出任保安局長，警務處長一職便由蕭澤頤接棒。有警隊中人分析，蔡展鵬年僅50歲，距離成為處長還有一段距離，而蕭澤頤則55歲，若升任處長至少可做兩年，這個接班計劃亦非不合理。

知情者：蕭澤頤有機接棒 或只作過渡

亦有了解警隊情况的人表示，蕭澤頤雖然有機會接任警務處長，但可能只作過渡，因為蕭與鄧炳強年紀相若；另一要處理的問題是副處長（管理）郭蔭庶比蕭更早升任副處長，理應優先考慮，而傳統上負責行動的副處長較負責管理的副處長稍為優勝，但亦有負責管理的副處長「升正」的先例，該人就是盧偉聰。

蔡展鵬1992年在浸會學院（浸會大學前身）畢業，1995年加入警隊，隨後在保安部工作多年，行事低調，至去年《港區國安法》實施，他獲晉升為高級助理處長，掌管國家安全處，才被傳媒廣泛報道。警隊過去傳聞蔡展鵬未來接任「一哥」的呼聲甚高，但因爆出醜聞，現仕途未明。鄧炳強昨見記者時並無交代國安處長一職現由誰署任。據了解，有關職務將由蔡屬下兩名助理處長簡啟恩和江學禮分擔，其中以簡年資較深。

警隊高層「跑馬仔」過去一直受關注，前年任助理處長（行動）的麥展豪被指為接任「一哥」人選，不過他以個人及家庭等理由放棄「登頂」，並調職至新界北總區，蔡展鵬遂被視為第二人選，而麥原有崗位隨即由周一鳴接替。周一鳴近年接連升職，3年之間由總警司升至人事及訓練處長，他現年約48歲，已晉升至與蔡展鵬同級，同為高級助理處長，被視為「隔代一哥」人選。

明報記者