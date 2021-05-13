民主黨斥迴避交代無助釋疑 葉劉：要求休假反映秉公辦理

陳皓桓：反修例案大幅評論

對待態度明顯不同

民陣召集人陳皓桓在facebook表示，鄧炳強過往見記者經常提到「犯法就係犯法」、「一定追究到底」，以往即使反修例運動案件未進入司法程序，甚至調查期間，警方仍大篇幅評論案件，惟鄧炳強昨日明顯用不同態度對待國安處長涉違法行為，「甚至令人感覺有所隱瞞」，包括沒有回應案件有否涉黃賭毒。

羅健熙表示，對警隊處理今次案件十分失望，指警隊高層涉嫌違法，事態嚴重，警方卻隱瞞，直至傳媒揭發才被迫公開事件。他指出，蔡展鵬身為警方國安處長，掌握的國安資訊遠比任何人多，身分格外敏感，警方迴避交代無助釋除公眾疑慮。

羅健熙質疑「被揭發先講」嚴人寬己

羅健熙又稱，鄧炳強聲稱開誠布公，卻拒絕交代詳情，甚至不公開蔡展鵬涉嫌干犯什麼法例，「平時少少事都主動高調開記招，今次被揭發先講，係咪律己以寬、待人以嚴，市民看得十分清楚」。

葉劉淑儀強調，《普通法》有「無罪推定」原則，不應先判對方有罪，有關部門一定會依法調查，如需檢控就交法庭，事實會在法庭公開；如公務員違法，政府有既定紀律處分程序處理。