憲委級涉紀律聆訊須交公務員局 局方稱警先查 理據足方轉介

懲罰包括譴責、迫令退休、革職

公務員事務局表示，就高級警務人員作出的正式紀律行動，是根據《命令》及《公務人員（紀律）規例》進行；紀律個案涉及個別人員個人資料及私隱，政府一貫做法是不會公開詳情；如公務員懷疑涉及不當行為，當局會視乎個別個案調查並採取相應紀律行動。

據《警隊條例》第13條，憲委級警員的任用、停職、停職停薪或革職，須按《命令》及政府規例辦理，但如任用帶有特別條件，則仍須符合該等條件。憲委級警員不得辭職，除非他給予警務處長3個月書面通知表示辭職意向；或事先經處長同意，向庫務署繳付1個月薪金以代替通知。

過往有憲委級人員違法被判罪成，包括2003年有組織罪案及三合會調查科時任高級警司冼錦華涉接受夜總會老闆安排的免費性服務，被裁定3項公職人員行為失當罪成，判囚3年，之後上訴獲減刑至兩年。有「反黑警司」之稱的港島總區刑事總部時任警司吳偉漢承認收取57萬元賄款，向兩間私人會所提供警方調查機密資料，2018年被判串謀使公職人員接受利益罪成，監禁28個月。

通例未列光顧無牌按摩院違紀否

所有警察受《警察通例》規管，通例列明警員除了為執行職務，不得與已知的罪犯或三合會成員來往，亦不得以公職或私人身分，直接或間接索取或收受酬金或禮物；沒列明光顧無牌按摩院是否違紀。

副保安局長區志光昨日被問蔡展鵬事件會否影響國安處運作及警隊聲譽時表示，警隊已就事件發聲明，一定會公平公正處理，會按一般公務員規例跟進。