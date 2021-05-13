O記查蔡展鵬 鄧炳強拒披露案情 稱公正處理 大狀指「自己查自己」難釋疑

本報昨日查詢特首林鄭月娥作為特區國安委主席，她對事件有何回應、國安處長一職會否換人，特首辦至截稿前沒回應。

傳媒引消息稱月前發生

鄧拒談涉黃賭毒否

蔡展鵬的醜聞消息前晚一出，昨日整天發酵，有傳媒引述消息稱該次掃黃行動發生於一個多月前，引起外界質疑警方隱瞞事件。昨午5時半鄧炳強現身見記者，稱就「一位高級警務人員，針對他的一些不當行為的指控」作出回應。他說案件由O記調查，不便交代詳情，即使現場記者多次追問該次查牌行動於何時何地進行、蔡何時開始休假，鄧亦沒透露，只重複說當展開調查時，該人員已休假。

至於涉事無牌按摩店是否涉及黃賭毒、蔡展鵬有否接受有關服務、事件有否涉及其他警務人員，鄧炳強一概沒有透露。他被問到有否當面訓斥蔡「知法犯法」時回應稱警方仍在調查事件，現階段不適宜作出其他評論。

被問辭職負責否

鄧：或好多人想 因覺得我正義

鄧炳強被問到會否就這宗醜聞辭職負責時說：「可能好多人很想我辭職，因為覺得我正義、覺得我處理國家安全令到他們沒這個空間，我是不會給這些人有這個機會。」他強調會秉公辦理，公平公正調查案件，「如果在這件事上有任何缺失，我會根據我們的條例承擔一切」。

承認對警隊整體有影響

鄧炳強承認對警隊整體有影響，但對國安處工作並沒有影響，「因為國安處並不是一人的工作，而是整個團隊的工作」。國安處有權資格審查選舉參選人，被問這宗醜聞影響警隊形象，國安處還有否公信力勝任審查工作，鄧回應說，有關工作有機制和團隊，不會因為一個同事可能有不當行為的指控，而令整體工作受影響。

李家超：國安工作不受一人影響

保安局長李家超昨接受有線新聞專訪時有回應蔡展鵬事件，他說相信警隊會認真和嚴肅處理，任何人如被指控行為不當，會有一貫程序處理，認為現階段應讓警隊充分、全面和嚴肅地調查，不應作揣測。他又稱，警隊及國安處的工作是整個團隊進行，不會因一個人而有任何影響。

大律師查錫我表示，現時案件由警隊內部調查，這樣的處理方式並不理想。他解釋，若最終調查後涉違法行為、而蔡被控告，不會惹來爭議，但若最終不涉違法、僅警隊內部警告，市民便會質疑是否放他一馬、警隊是否偏私，這無助挽救警隊聲譽。他認為，若警務處長或特首在意市民對政府的觀感，應找第三方獨立機構負責調查，「因公義不止要實踐，還要彰顯於人前」。

張達明促盡早澄清：

公眾聯想涉黑幫色情

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明認為，今次事態嚴重，警方必須嚴肅調查。他說要搞清楚蔡展鵬當日的角色，是否首次光顧，還是一直與該無牌按摩院有來往，公眾亦聯想該店是否涉及黑社會及色情，「公眾一定有好多疑問，要盡早完成調查」，警方「責無旁貸要盡早澄清」。

政府消息人士：

刻意O記查 突顯獨立性

政府消息人士指出，警方刻意安排由O記調查事件，除了O記主管直接向鄧炳強匯報，亦因O記與國安處沒有從屬關係，及O記的上級主管刑事及保安處長與蔡展鵬同級，以突顯其獨立性。

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