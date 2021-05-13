O記查蔡展鵬 鄧炳強拒披露案情 稱公正處理 大狀指「自己查自己」難釋疑

【明報專訊】警務處國家安全處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩院的醜聞前晚深夜爆出，警務處長鄧炳強昨午見記者，他在多番追問下確認涉「不當行為」受查的對象是蔡展鵬，但拒絕披露案情，稱案件由有組織罪案及三合會調查科（O記）調查，會公平公正處理。鄧炳強強調，蔡展鵬休假對國家安全工作沒影響，至昨午未收到蔡辭職的消息。有大律師稱，案件以「自己查自己」的警隊內部調查方式處理不理想，難以釋疑，亦無助挽救警隊聲譽，應由第三方獨立機構負責調查；有監警會前委員形容事件嚴重，公眾會聯想無牌按摩院涉及黑社會及色情，警方有責任盡早澄清。
本報昨日查詢特首林鄭月娥作為特區國安委主席，她對事件有何回應、國安處長一職會否換人，特首辦至截稿前沒回應。
傳媒引消息稱月前發生
鄧拒談涉黃賭毒否
蔡展鵬的醜聞消息前晚一出，昨日整天發酵，有傳媒引述消息稱該次掃黃行動發生於一個多月前，引起外界質疑警方隱瞞事件。昨午5時半鄧炳強現身見記者，稱就「一位高級警務人員，針對他的一些不當行為的指控」作出回應。他說案件由O記調查，不便交代詳情，即使現場記者多次追問該次查牌行動於何時何地進行、蔡何時開始休假，鄧亦沒透露，只重複說當展開調查時，該人員已休假。
至於涉事無牌按摩店是否涉及黃賭毒、蔡展鵬有否接受有關服務、事件有否涉及其他警務人員，鄧炳強一概沒有透露。他被問到有否當面訓斥蔡「知法犯法」時回應稱警方仍在調查事件，現階段不適宜作出其他評論。
被問辭職負責否
鄧：或好多人想 因覺得我正義
鄧炳強被問到會否就這宗醜聞辭職負責時說：「可能好多人很想我辭職，因為覺得我正義、覺得我處理國家安全令到他們沒這個空間，我是不會給這些人有這個機會。」他強調會秉公辦理，公平公正調查案件，「如果在這件事上有任何缺失，我會根據我們的條例承擔一切」。
承認對警隊整體有影響
鄧炳強承認對警隊整體有影響，但對國安處工作並沒有影響，「因為國安處並不是一人的工作，而是整個團隊的工作」。國安處有權資格審查選舉參選人，被問這宗醜聞影響警隊形象，國安處還有否公信力勝任審查工作，鄧回應說，有關工作有機制和團隊，不會因為一個同事可能有不當行為的指控，而令整體工作受影響。
李家超：國安工作不受一人影響
保安局長李家超昨接受有線新聞專訪時有回應蔡展鵬事件，他說相信警隊會認真和嚴肅處理，任何人如被指控行為不當，會有一貫程序處理，認為現階段應讓警隊充分、全面和嚴肅地調查，不應作揣測。他又稱，警隊及國安處的工作是整個團隊進行，不會因一個人而有任何影響。
大律師查錫我表示，現時案件由警隊內部調查，這樣的處理方式並不理想。他解釋，若最終調查後涉違法行為、而蔡被控告，不會惹來爭議，但若最終不涉違法、僅警隊內部警告，市民便會質疑是否放他一馬、警隊是否偏私，這無助挽救警隊聲譽。他認為，若警務處長或特首在意市民對政府的觀感，應找第三方獨立機構負責調查，「因公義不止要實踐，還要彰顯於人前」。
張達明促盡早澄清：
公眾聯想涉黑幫色情
監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明認為，今次事態嚴重，警方必須嚴肅調查。他說要搞清楚蔡展鵬當日的角色，是否首次光顧，還是一直與該無牌按摩院有來往，公眾亦聯想該店是否涉及黑社會及色情，「公眾一定有好多疑問，要盡早完成調查」，警方「責無旁貸要盡早澄清」。
政府消息人士：
刻意O記查 突顯獨立性
政府消息人士指出，警方刻意安排由O記調查事件，除了O記主管直接向鄧炳強匯報，亦因O記與國安處沒有從屬關係，及O記的上級主管刑事及保安處長與蔡展鵬同級，以突顯其獨立性。
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