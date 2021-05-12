家人疫下可打氣 港將喜悉有直播

劍擊張家朗：總算可即時看我表現

23歲的劍擊港將張家朗除了連續兩屆出戰男子花劍個人賽，亦歷史性領軍打入花劍團體賽，男子花劍港隊目前團體世界排名第5，有機會贏下東奧獎牌。得悉港府購入東奧轉播權，綽號「少年劍神」的張家朗說：「2016年奧運在巴西舉行，家人因太遠未有親身撐場，今屆原本計劃到東京支持，但又因為疫情沒辦法成行。現在落實有電視直播，他們總算可以即時看到我的表現。」

2018年亞運冠軍石偉雄亦入圍東奧男子跳馬項目，將繼2012年倫敦奧運後重返最高舞台。他當年獲媽媽赴英打氣，這次疫症大流行，東奧不接待海外觀眾，「石仔」稱：「奧運4年一屆，家人本來打算撲飛，但現在肯定無辦法親身到東京，電視直播成為唯一可以支持的平台，所以亦慶幸香港將有直播。」

沈金康盼運動員精神鼓勵市民

單車隊總教練沈金康正在港率領李慧詩等車手，備戰明日展開的場地單車國家盃，他表示港府購下轉播權，對運動員及港人來說均是好消息：「相信東奧都不會有現場觀眾，市民能在電視上支持運動員，亦希望運動員的精神能在疫症下鼓勵市民。」

港協暨奧委會昨表示，副會長霍啟剛一直積極關注東京奧運在港播映權一事，並成立專組處理，與港府及各廣播機構多次會面，經過多方努力，樂見獲得成功。香港體育學院主席林大輝亦稱，港人可免費在電視觀賞奧運，相信有助推動香港體育發展。

港暫奪34張東奧「入場券」

港隊暫奪34張東奧入場券，泳隊「小美人魚」何詩蓓獨攬3項個人資格，與李慧詩同屬港隊獎牌熱門，她本月底尚會爭取混合泳接力資格。港隊仍在多線爭取入場券，以伍家朗為首的羽毛球隊、賽艇隊及高爾夫球女將陳芷澄，亦有望趕搭東奧「尾班車」。