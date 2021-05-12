東京一日近千確診屢破頂 停辦呼聲漸高

「緊急事態」擴兩縣 延至月底

受到原本以關西地方為主的變種病毒株延燒全境影響，當局上周將三度發布的「緊急事態宣言」延長到5月31日，甚至擴大到愛知縣與福岡縣（合共6個都府縣）。日本民意反對舉辦奧運的聲音愈來愈大，《讀賣新聞》本月7至9日做的民調顯示，認為應該停辦東奧的日本民眾有59%，支持舉辦者只佔39%。共同社報道，受這次「第四波」疫情影響，繼大阪府和松山市之後，沖繩本島、熊本市、福岡縣亦決定取消在公路的奧運聖火傳遞，預料還有縣市會跟隨。

嚴重爆發停辦否 首相未曾具體回應

菅義偉周一（10日）在國會被12次問及若疫情達到最嚴重的爆發性擴大等級時，會否停辦東奧等問題，未具體回應，但當有議員指菅義偉是「奧運優先」時，他否認，並強調首要工作是保護國民健康和性命，態度似有軟化。

日本國內反對舉辦奧運的聲音雖日漸高漲，但國際社會反對東奧繼續舉行的呼聲不高。中國國家主席習近平上周與國際奧委會主席巴赫通電話，稱中方願意配合國際奧委會支持舉辦東奧。暫時只有朝鮮表明因為日本疫情而不派隊參與東奧。東奧舉辦與否一大影響是收支問題。當局當初預計會有約1000萬名海內外人士進場觀賽。一旦不開放觀眾進場，日本將損失約900億日圓（約64億港元）門票收入。日本至今共花了154億美元（約1200億港元）為東奧作準備，在沒有門票收入，旅客入境消費和轉播、廣告費用大跌下，恐出現嚴重虧損。

（綜合報道）