無綫上屆1.6億投得 連製作蝕1.5億 趙應春：5台齊播分薄廣告收入 盈虧難料

霍啟剛：各台將派攝製隊赴東京

港協暨奧委會副會長霍啟剛稱，據他理解，各電視台都會派攝製隊到東京，具體內容包括各台如何分工、租用衛星頻道等，仍待各台商討。據知無綫副總經理曾志偉日前向傳媒提到未來兩個月最重要工作是搞好奧運的節目。

趙應春說，製作費當中最大筆開支是團隊到當地的機票、食宿和交通，因奧運期間酒店、機票都較貴，若派明星前往則更貴。他又說，電視台接廣告有很多限制，大會有官方贊助商名單，通常是按該名單找贊助商賣廣告，且不能播放其競爭對手的廣告。他憶述，有線播放2012年倫敦奧運時只能大致收支平衡。

趙說，今次政府付轉播費，但5台同播會攤薄廣告收入，且雖然東京與香港時差小，但不少賽事在日間市民上班時舉行，收視未必高，難估計電視台盈虧。他又說，若到八強或更後期的賽事，大會通常會拍攝，前期賽事則未必會拍，本港電視台可自行派人到現場拍攝香港運動員，兩者配合通常已包攬所有香港選手的畫面。

廣告公司稱疫情或礙客戶投放意欲

曾任電視台體育記者的伍家謙說，據以往採訪奧運的經驗，東道主會設國際廣播中心讓各地電視台接收奧運場館的片段；傳媒會收到一本「黃頁」般厚的日程表，說明在大比賽場館，大會會直播拍攝哪些部分，若香港運動員不屬那些部分，電視台要有轉播權才可拍攝，但事先也要申請、付款，取得現場光纖將片段直播回港。

The Bees廣告集團創辦人曾錦強說，奧運是除世界盃外最吸引廣告客戶的體育盛事，但疫情或影響客戶投放廣告意欲。