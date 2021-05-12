政府購東奧轉播權 供5台免費播 稱費用低於1.2億 被質疑干預市場「危險先例」

動用藝體基金為中港體將打氣 只此一次

林鄭：5台原「計唔掂數」不購

林鄭月娥表示，今次參與播放的3間免費電視台是無綫、ViuTV和奇妙電視，收費電視台則為有線電視和now TV，後兩者要在網上平台將東京奧運的節目免費讓所有市民觀看，5間電視台本身不購買轉播權，是因商業利益「計唔掂數」。她稱，今次是動用「藝術及體育發展基金」斥資買轉播權，若因疫情令已延期的東京奧運最終取消，費用會全數發還。她透露，早於2018年開始已着民政事務局留意，確保市民可免費收看東京奧運的轉播，為國家和香港運動員打氣。

須播所有港將出戰賽事 廣告費免上繳

民政事務局發言人回覆稱，近年政府大力支持體育發展，運動員亦屢創佳績，為東京奧運積極備戰，目前已有27個項目取得參賽資格；政府與本地電視台的條款（見表）包括要求所有香港運動員參加的賽事都要播放，奧運的片段要供港台、政府使用；參與廣播機構須合共在免費電視頻道上提供不少於900小時的奧運賽事廣播，以及在收費電視頻道上提供不少於2000小時的奧運賽事廣播。據了解，各電視台因轉播奧運而所得的廣告費不用與政府分享，因為他們的製作成本龐大，要派出製作隊到東京「做pool」（聯合採訪），然後要「share feed」一同分享片段。

港台無份轉播 林鄭：能力問題

至於為何港台無份轉播，林太解釋純粹基於港台能力問題，港台短時間內無能力投資購買轉播所需的儀器、派攝製隊到東京，強調不是對港台有負面看法。

港台回應稱，各廣播機構不用出資購買轉播權，但仍須投入大量人力、物力、財力製作節目，而港台作為公共廣播機構，不用亦不應動用大量公帑與商營電視台的功能重疊，做同一件事，基於資源運用的考慮，港台將使用5間電視台的賽事片段，為觀眾報道賽事。

5間電視台昨日皆就政府購入奧運電視轉播權表示歡迎，無綫新聞稿提到將與各本地電視台作實時轉播，屆時全港市民可觀賞香港運動員於東京奧運的努力成果，為一眾參賽選手打氣。

港協暨奧委會副會長霍啟剛說，由於各電視台出資的製作費或有不同，目前未知屆時如何分配播放時數。他說港協暨奧委會將與政府及電視台商討，奧運時除賽事直播外，是否可製作運動員相關的節目，包括運動員於奧運村的生活、訓練等，令市民全方位了解運動員背後的故事；亦希望賽事的片段精華，日後可製作成教材等交予學校、康文署場地等播放，以助市民對體育有更廣泛接觸。

劉國勳：若立會批款 或泄露條款

獨立股評人David Webb昨晚撰文批評政府今次出手干預體育廣播市場，與2018年的不干預態度相悖，做法是開下危險先例，港府未來會否以公帑買下世界盃、歐洲足球競賽等都成未知之數，干預市場最終未必帶來更大經濟效益。

立法會民政事務委員會之後會開特別會議討論，該會委員、民建聯劉國勳稱，該黨都有建議政府買入奧運轉播權，認為涉及商業條款內容，事前若在立法會審議會泄露條款。他同意日後要披露相關條款。

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