染變種印裔男保釋被拒 控方擬加控罪

女友人同加控 發燒留院缺席聆訊

被告為印度籍男子SYED MOHAMED RIZVI（30歲）及菲律賓籍女子GUADIZ Victoria Marie Alcaide（31歲）。男被告昨除戴上口罩外，另戴上透明面罩，他無律師代表，親自應訊，由翻譯員協助。

男被告被控於今年4月16日明知而向獲授權人員提供虛假資料，即稱於4月10至11日期間，只到訪尖沙嘴和佐敦，並無參與任何聚會。女被告則被控於4月17日未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已受感染2019冠狀病毒病的風險的人。

據悉，男被告本年3月19日從迪拜抵港，4月8日完成隔離檢疫，之後一直居於女被告位於佐敦伯嘉士大廈的住所，4月16日確診新冠病毒，至4月28日出院。

據了解，男被告涉於4月16日向衛生署人員報稱於4月10至11日只到訪尖沙嘴及佐敦，沒參與任何聚會，並約於4月13至14日與女被告到訪長洲；惟他涉於5月4日接受入境處人員調查期間，才透露他於4月10至13日曾到訪多處，包括大嶼山塘福、東薈城及愉景灣，又曾於東涌諾富特東薈城酒店過夜，並到柴灣興華（二）邨與女被告的家人聚會。

【案件編號：KCCC1302/21】

（疫情第四波）