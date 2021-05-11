51國承諾為難民打針 聯國難民署：已極力與港溝通

難民署香港辦事處指出，香港的難民及尋求政治庇護者現階段不能註冊以接種疫苗，但該署已極力與當局溝通，希望注射疫苗計劃擴至難民，並強調會努力確保「不遺忘任何人」和「公平獲得疫苗」，讓每個人皆能獲公平對待。

保安局：難民公約港不適用 不給任何庇護

據難民署官方網頁指出，該署正努力確保約8000萬名身處逾100個國家的被迫流離失所者，能納入新冠疫苗注射和治療計劃範圍，當中包括2960萬名難民。現正制訂全國疫苗接種計劃的90個國家中，有51國、即57%已承諾將難民包括在內。該署亦正參與新冠病毒疫苗保障機制（COVAX）的討論和決策，而COVAX是確保所有國家都能快速及公平分配疫苗的全球倡議。

香港並無簽署1951年聯合國《難民公約》，僅適用聯合國《禁止酷刑公約》，保安局回覆稱，《難民公約》及其1967年議定書從未曾用於香港，重申港府一貫採取堅定政策，不會給予任何人庇護，亦不會決定或確認任何人為難民，無論相關人物的酷刑或免遣返聲請結果為何，入境處都不會批准他們在港合法逗留，若他們的聲請被拒或所面對的風險消減，入境處會隨即將他們遣返原居地。

平機會：歧視例不涵難民 信當局適當應對

對於免遣返聲請人不獲接種疫苗，平等機會委員會回應稱，目前《種族歧視條例》下有關「種族」的定義，並不涵蓋「難民身分」和提出免遣返聲請者，故並不屬條例的保障範圍或平機會工作領域，而新冠病毒疫苗接種計劃及有關細節，實乃抗疫措施，平機會相信當局會採取適當措施應對及控制疫情。

（疫情第四波）