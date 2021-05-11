施援者：聲請人居所惡劣 屬高危群組

菲裔母女居劏房 靠慈善機構抗疫

記者近日曾接觸到8名滯港聲請人，分別來自非洲、巴基斯坦、菲律賓和印度等，其中來自菲律賓的美娜在港居住7年，現與3歲女兒住在太子一間「一劏七」的劏房單位，斗室面積僅約50平方呎，幾乎容不下多一人，而房內主要活動空間是一張碌架牀，上鋪放滿衣物，下鋪是母女倆的牀位，牀旁邊便是煮食範圍和狹窄的洗手間；她說劏房鄰居有抽煙習慣，煙味常飄進來，衛生環境欠佳。

美娜說，由於他們不能打工，平時多與其他難民或同鄉聚會，又或到甘浩望神父開辦的難民學校上課，過去一年靠教會及慈善機構捐助的防疫物資，始度過一波波疫情。面對反覆的疫情和變種病毒個案增加，她擔心日常社交活動會增加感染風險，望政府能讓他們盡早接種疫苗，特別是作為母親，她不能病倒。

家鄉母染疫 印裔盼「人道立場」准打針

來自印度的莎莉居於西營盤，她透露身在家鄉的母親已確診，令她擔憂不已。她深信印度疫情唯有民眾接種疫苗才能減緩，故希望港府站在人道立場，能為居港的免遣返聲請人或難民打疫苗，加強社區防疫。

來自巴基斯坦、現居土瓜灣的約翰透露，日前與同鄉嘗試往接種中心求打疫苗，但被拒絕；他說，現時他們沒資格接種，但即使日後或有機會以付費方式打針，他們也無經濟能力付費，唯有希望港府開放及免費讓他們接種疫苗。在甘神父的難民學校為不同族裔聲請人補習中文的張神父表示，政府雖制訂了各階段防疫工作，但對難民幫助很微，他認為難民因居住環境惡劣，算是高危族群，應獲政府關注。

（疫情第四波）