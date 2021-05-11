1.4萬聲請者不獲疫苗 醫生憂抗疫漏洞倡准打

【明報專訊】政府力谷全民接種疫苗，冀為社區築起防疫屏障，但一批長期滯港、為數約1.4萬的免遣返聲請人卻被摒諸門外，至今未被納入疫苗接種計劃群組。有呼吸系統專科醫生指出，大部分免遣返聲請人留港期間可如一般港人自由出行，部分族裔如南亞人士家庭風俗喜與親友聚會，認為政府應評估及考慮將他們納入接種群體，以免出現防疫漏洞，「港府應以印度的疫情爆發作為借鏡」。聯合國難民署（UNHCR）香港辦事處向本報表示，正極力與當局溝通，希望注射疫苗計劃能擴至包括難民及申請庇護者等免遣返聲請人群組（見另稿）。
明報記者 彭靜怡
全球疫情反覆，傳播力高的變種病毒來勢洶洶，加上印度疫情失控，每日確診人數達三四十萬，單日確診個案屢破全球紀錄，令人關注在港不同族裔社群的防疫保障是否足夠，當中包括長期滯港的免遣返聲請人。不過，政府2月啟動覆蓋全港的疫苗接種計劃，陸續為合資格港人免費接種疫苗，至今仍未有將免遣返聲請人納入接種群組之列。曾有聲請人前往疫苗中心希望獲得接種機會，冀保障自身和社區，惟遭疫苗中心人員以不合資格為由而拒絕。
有聲請人欲接種 疫苗中心拒絕
現時港府以「免遣返聲請人」一詞概括所有難民、尋求庇護者、酷刑聲請者及無國籍者等群體，根據保安局回覆本報查詢稱，截至3月有逾1600人正就其聲請不獲入境處確立而向上訴委員會提出上訴，逾8700人則已向法院提出司法覆核，餘下2300多人則在囚、還押、等候檢控或正被安排遣送離港入境，總計接近1.3萬人。另據入境處網頁資料，截至3月31日有960宗尚待該處完成審核的聲請，另有約600多宗個案受疫情影響而尚未展開審核程序。
甘浩望籲港府開放包容對待難民
按現時安排，大部分聲請人在等待其聲請處理期間會獲入境處發出俗稱「行街紙」的擔保書，讓他們暫時留港，但不能工作。據協助滯港聲請人的神職人員表示，聲請人中有六成來自南亞國家、一成來自非洲國家，餘下來自東南亞及其他地區。
「港府要全民上街必須戴口罩，那為何在注射疫苗一事卻不能一視同仁？」關注滯港難民及免遣返人權益的甘浩望神父表示，香港作為國際城市，應以開放及包容態度對待難民，呼籲港府關注難民接種疫苗的課題。甘神父稱，醫學界認為至少70%市民接種疫苗才能達至群體免疫，若不將免遣返聲請人納入接種計劃，從公共衛生角度，難以中斷或持續減慢疫情傳播。
梁子超：多可自由活動南亞裔愛聚會成隱憂
呼吸系統專科醫生梁子超認為，大部分聲請人獲准在社區自由活動，若他們不被納入接種疫苗群體，可能造成防疫漏洞。他指出，南亞裔原生家庭風俗習慣喜歡和同鄉或親友聚會，容易構成大型傳播鏈，若有個別持「行街紙」者涉從事一些邊緣活動，例如非法工作，接觸過一些無法追蹤的個案，可能存在隱形傳播鏈而引發更大風險。他認為政府防疫工作上應全面覆蓋，並全面評估風險，若聲請人仍需留港，港府便應將他們納入注射疫苗群體。
政府：視進度供應 適時考慮為留港者打
統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局回覆本報查詢稱，政府今年2月26日開展疫苗接種計劃，為香港居民接種新冠疫苗，當局會視乎香港居民接種疫苗進度及供應，適時考慮為在港逗留一段時間的非香港居民提供疫苗接種服務。