1.4萬聲請者不獲疫苗 醫生憂抗疫漏洞倡准打

明報記者 彭靜怡

全球疫情反覆，傳播力高的變種病毒來勢洶洶，加上印度疫情失控，每日確診人數達三四十萬，單日確診個案屢破全球紀錄，令人關注在港不同族裔社群的防疫保障是否足夠，當中包括長期滯港的免遣返聲請人。不過，政府2月啟動覆蓋全港的疫苗接種計劃，陸續為合資格港人免費接種疫苗，至今仍未有將免遣返聲請人納入接種群組之列。曾有聲請人前往疫苗中心希望獲得接種機會，冀保障自身和社區，惟遭疫苗中心人員以不合資格為由而拒絕。

有聲請人欲接種 疫苗中心拒絕

現時港府以「免遣返聲請人」一詞概括所有難民、尋求庇護者、酷刑聲請者及無國籍者等群體，根據保安局回覆本報查詢稱，截至3月有逾1600人正就其聲請不獲入境處確立而向上訴委員會提出上訴，逾8700人則已向法院提出司法覆核，餘下2300多人則在囚、還押、等候檢控或正被安排遣送離港入境，總計接近1.3萬人。另據入境處網頁資料，截至3月31日有960宗尚待該處完成審核的聲請，另有約600多宗個案受疫情影響而尚未展開審核程序。

甘浩望籲港府開放包容對待難民

按現時安排，大部分聲請人在等待其聲請處理期間會獲入境處發出俗稱「行街紙」的擔保書，讓他們暫時留港，但不能工作。據協助滯港聲請人的神職人員表示，聲請人中有六成來自南亞國家、一成來自非洲國家，餘下來自東南亞及其他地區。

「港府要全民上街必須戴口罩，那為何在注射疫苗一事卻不能一視同仁？」關注滯港難民及免遣返人權益的甘浩望神父表示，香港作為國際城市，應以開放及包容態度對待難民，呼籲港府關注難民接種疫苗的課題。甘神父稱，醫學界認為至少70%市民接種疫苗才能達至群體免疫，若不將免遣返聲請人納入接種計劃，從公共衛生角度，難以中斷或持續減慢疫情傳播。

梁子超：多可自由活動南亞裔愛聚會成隱憂

呼吸系統專科醫生梁子超認為，大部分聲請人獲准在社區自由活動，若他們不被納入接種疫苗群體，可能造成防疫漏洞。他指出，南亞裔原生家庭風俗習慣喜歡和同鄉或親友聚會，容易構成大型傳播鏈，若有個別持「行街紙」者涉從事一些邊緣活動，例如非法工作，接觸過一些無法追蹤的個案，可能存在隱形傳播鏈而引發更大風險。他認為政府防疫工作上應全面覆蓋，並全面評估風險，若聲請人仍需留港，港府便應將他們納入注射疫苗群體。

政府：視進度供應 適時考慮為留港者打

統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局回覆本報查詢稱，政府今年2月26日開展疫苗接種計劃，為香港居民接種新冠疫苗，當局會視乎香港居民接種疫苗進度及供應，適時考慮為在港逗留一段時間的非香港居民提供疫苗接種服務。

（疫情第四波）