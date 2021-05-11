專家：驗抗體作用不大 私醫：為取證明擬驗者增

家庭醫生林永和表示，近日多了已打疫苗的市民想驗抗體，昨有3名病人查詢，其中兩人是準備移民，另一人則想去旅行，3人均希望驗了之後多一個證明，以備不時之需。林說愈來愈多私營化驗所提供驗抗體服務，有化驗所宣稱是驗中和抗體，有些是驗S蛋白總抗體，他會向病人解釋，即使驗出某個讀數，也不知是否有足夠保護，但若病人覺得驗了較放心，也會幫他們驗。

薛達：陽性非100%保護 陰性非沒保護

薛達昨在港台《千禧年代》表示，驗抗體作用不大，即使驗出陽性也不代表百分百受保護，要視乎抗體質素，中和抗體能防止病毒感染細胞，但檢測較複雜，坊間不少檢測都只能顯示有否抗體，不是驗中和抗體，而即使知道有某個水平的總抗體，也不確定是否有足夠保護。薛達又說，即使驗出陰性、沒有抗體，身體內也可能有T細胞可抵抗病毒，不代表沒保護。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，目前最關鍵是外防輸入，促請港府全面檢視檢疫酒店可能出現的漏洞，若不能汲取今次「走漏」變種病毒的經驗，並堵塞漏洞，類似情况或陸續有來。何又指出，澳門去年底已為入境者驗兩次抗體，但港府未有相關安排，他認為檢測抗體作為縮短檢疫的條件較穩妥。

（疫情第四波）