連續3天本地零確診 學者：變種可潛伏21日

本港昨新增4宗輸入個案，患者全屬印尼到港外傭，年齡介乎25至38歲，分別於4月18、23、25及30日抵港，她們在酒店檢疫期間確診，均沒驗出N501Y變種病毒株，亦沒接種新冠病毒疫苗紀錄。

昨有少於5宗初步確診，而29歲印度裔男子相關變種病毒群組維持8人確診，其31歲菲裔女友人的胞兄、胞兄女友及女兒早前病毒檢測均呈陰性，衛生署表示未有3人抗體測試資料，流行病學調查仍進行中。

薛達：打針縮檢疫期 仍可減風險

薛達昨在港台《千禧年代》表示，近日本地涉及變種病毒的個案關係都已較清楚，幸好沒增加新個案，但由於病毒潛伏期可達14日，部分更長達21日，故未來數日仍要小心觀察。他又說南非變種病毒傳播性高，下次未必像今次幸運，有可能在社區爆發。

薛達又說，認同放寬讓已打疫苗者縮短檢疫期，雖然打疫苗不是百分百防感染，但現時本港打疫苗速度較慢，若能鼓勵更多人打針，他認為值得，加上有其他措施配合，如戴口罩、追蹤接觸者等，即使縮短檢疫期也可減低爆疫風險。

至於早前涉及變種病毒個案的大廈，居民一度被要求撤離檢疫21天，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，當局起初將全廈居民送往檢疫，相信是因當時首次在社區發現南非變種病毒，加上未完全掌握印度裔男的行蹤，擔心病毒在社區擴散，故送往檢疫較穩陣。

許認為，日後應區分密切與非密切接觸者，如同座大廈但不同層的住戶，不需列為密切接觸者；若除口罩相處超過15分鐘、同事、大廈喉管有問題等情况，相關的人則要檢疫。

全廈檢疫 許樹昌：應區分密接者

何栢良：無差別檢疫不科學

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台同一節目表示，無差別對待全座大廈居民的檢疫安排不科學，如全廈撤離，關鍵在於非密切接觸者有否風險，例如是否同層多於一宗個案、有否源頭不明個案，以及渠管是否殘舊滲漏等；如當局需時評估風險，先告知居民有關計劃，則可接受。

前日7人接種接種疫苗後送院，其中6人接種BioNTech，一名45歲女子接種後昏厥，留院觀察，情况穩定。昨分別有4900人和10,800人接種第一劑科興及BioNTech，累計逾108萬人已接種第一針。科興及BioNTech昨預約人數分別有2900和9100。

（疫情第四波）