隔離營居民腹瀉 丹尼：未接其他機構同類意見 業界：飯盒招標價低者得 限制質素　

丹尼：食環調查 周五起沒供竹篙灣

多名荃威花園R座居民上周在竹篙灣檢疫中心用膳後腹瀉；網上亦流傳多張該檢疫中心膳食照片，令外界關注膳食質素。原本負責向竹篙灣供應膳食的丹尼食品昨回覆本報表示，自上周三（5日）起，每天平均供應約7000盒餐盒，提供指定餐款的早餐、午餐、晚餐及臨時加餐，以指定包裝形式運送至檢疫中心，並交予營方派送。

該公司稱，上周四（6日）當天，亦提供膳食及餐盒予15間機構，未接獲同類意見反映；又稱食環署上周五曾到場，仍在調查階段，公司周五起已沒供應竹篙灣膳食。

徐汶緯料出價低至10多元一盒

倡標書價錢調高 檢討送飯流程

徐汶緯估計，衛生署開出的標書價錢應不高於每個飯盒30元，而不少學校在疫情下停課或只上半日學，飯盒供應商或寧願蝕本也想接訂單，估計部分供應商投標出價或低至10至20元。他說，政府部門採購通常是價低者得，且有不少限制，例如要少鹽少糖，較難會做得好吃，且飯盒從食物廠運送檢疫中心需時，送到後派發也需時，估計部分食物因此變乾、變硬。徐認為，衛生署的標書應將每盒飯價錢調高到40至45元才合理，亦要檢討運送及派飯流程。

衛署：不宜透露合約內容價格

本報昨向衛生署查詢檢疫中心膳食供應合約金額等，衛生署未透露詳情，僅稱署方按政府採購規例和守則邀請多間供應商報價，不宜透露合約內容及價格，以免影響議價能力。該署又稱，丹尼食品非其他檢疫中心膳食供應商，其他中心亦沒收到同類事件通報。

（疫情第四波）