檢疫錯漏 多戶竹篙灣白困一日 無入營資料不獲「解除令」 區議員轟欠統籌

衛署昨凌晨稱2300人全獲安排離開 有居民晚上才能走

涉及變種新冠病毒個案的大廈，被送檢疫的居民上周六（8日）起獲分批安排離開竹篙灣檢疫中心，衛生署昨凌晨稱逾2300人全獲安排離開，然而至昨早仍有居民未能離營，有人至晚上才能離開。

未獲隔離令 接檢測陰性短訊不能離營

荃威R座居民馮小姐一家三口，上周三起被送至竹篙灣，上周六交深喉唾液樣本，周日（9日）早上接獲檢測陰性短訊，卻一直未獲衛生署發出「隔離令」。至周日傍晚，大批居民獲安排離開，但她和家人未接獲消息，她致電其他居民提供的衛生署電話，對方稱沒她們資料，要求留下個人資料，惟她擔心為詐騙電話未留下。昨早馮再致電檢疫中心提供的熱線電話，職員仍稱沒她們的資料。

另一荃威住戶黃先生，上周二封區檢測當晚深夜才返家，其後有政府人員上門稱要撤離，稍後會有人為其檢測，但至凌晨無人前來。翌日黃下樓詢問，職員稱如收拾好便可前往竹篙灣，抵達後檢測，他遂登記並上車前往，與母親同住一房。至周日上午，他與母親均收檢測陰性短訊，本以為可離開，但一直未接獲「隔離令」及獲准離營通知，同晚致電檢疫中心查詢，對方稱沒兩人資料。

荃灣區議員趙恩來表示，得知黃先生及馮女士滯留後，昨早已將兩戶居民資料轉交衛生署。署方至傍晚致電兩人確認，約一小時後獲「解除隔離令」，昨晚約8時返抵住所。

任職地盤的黃先生日薪約1000元，稱「隔離多一日就少一日人工」，他說當局始終沒解釋他們為何較其他住戶遲一天離開，認為如不主動詢問，會一直被困，形容今次完全是「自救」。

居民稱「自救」：不主動問會一直困

康怡N2座昨早仍有約20名住戶未能離營，包括4名屋苑保安及清潔員。東區區議員魏志豪說，部分住戶因未獲「解除隔離令」，昨午起獲補發文件後可返家，惟至昨晚8時仍未接獲保安及清潔員離營消息。

上周六提早結束隔離的東涌映灣園11座，昨早亦有最少一名住戶未能離開。東涌中區議員李嘉豪表示，周六晚接獲民安隊消息，稱全部映灣園居民已離開，惟翌日接獲該住戶求助，稱一直未獲「解除隔離令」，延至昨午才可返家。李質疑，衛生署昨凌晨稱全部居民已獲安排離開明顯不符事實，批評整個行動資訊不透明，民安隊及衛生署人手配套不足，政府不應「將啲人塞晒入去先諗」。

趙恩來亦批評檢疫行動欠統籌，由封區當晚起，前線的民政署及衛生署人員，無人能解答會否撤離，登記資料亦錯漏百出；縱使居民陸續接獲可離營通知，仍要呆等大半天。他又稱荃威20戶因被指無登記資料而未能跟大隊離去完全不合理，衛生署不可能不掌握隔離者資料。

衛署：人多核對身分文件需時

本報就隔離期間的多項混亂向衛生署查詢，衛生署只回覆稱，小部分檢疫者要接受多於一次檢測，故他們和家人須待檢測結果為陰性時方可離開，因涉及人數多，核對身分和文件需時，部分人未能同一時間離開，至昨晚7時尚餘約20人正獲安排離開。

明報記者

（疫情第四波）

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