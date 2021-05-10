教協調查：四成教師欲離教界 主因「政治壓力增」

馮偉華促教局停政治干預

局方質疑調查：流失率穩定

教育局表示，按該局每年的全港教師調查，教師流失率維持穩定，稱教師可能基於不同原因離職，包括轉往他校任教、退休、進修等，每學年教師流失人數均有一定浮動，屬常見現象。教育局又反駁教協，質疑調查取樣及方法，「本局未能評論其代表性及可信程度」，提醒要小心「避免被人誤導」。

按教協調查，促使受訪者去留有不同原因（見表），有欲離開的人寫上「不想子女在是非不分的地方學壞」、「政治凌駕教育，一言一行也處處受限」。474名有意離開的受訪者於問卷調查選3個離開原因，最多人揀「政治壓力日增」（71%）、其次是「不滿本港的社會狀態」（55%）、「不滿本港教育政策」（例如課程改革、教育投資等）（39%）。至於離開時間表，約四成未決定；22%稱本學年結束便走。

教協會長馮偉華稱，教育局以不公平手法處理投訴，接受匿名投訴，罔顧教育界意見硬推課程改革等，令教育界受到巨大政治壓力。他又引用教協去年6月調查，當時已反映逾九成教師表示教育局、政府、建制派人士及團體和內地官方機構及媒體是教育界政治壓力的主要來源。

教協副會長葉建源關注教師流失的影響，稱穩定的教學團隊對保持教學質素和傳承經驗極重要，擔憂中層人手或有斷層趨勢。