頻辦涉港澳活動 「紫荊文化」1月吸納另一文化央企

《星島日報》1月引述消息，稱一家副部級的文化央企，將統一管轄聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構、中華文化城等中資機構。3月，廣東省人大常委會在官網轉貼《南方日報》報道，首次披露時任海南省副省長毛超峰轉入廣東團，並任紫荊文化董事長。不足一個月，紫荊文化主辦慶祝中共成立100周年的活動「唱支心歌給黨聽」，並由3月起舉辦一系列活動，包括「同根同源心連心」港澳與內地學生合唱聯誼，活動將持續至10月，地點包括內地10個市及港澳地區，由CAEG承辦。

CAEG成立近70年 曾就對港方針辦「專題黨課」

本報翻查CAEG官網公告，CAEG於1月18日「正式劃轉」紫荊文化，即轉歸其管理，而「唱支心歌給黨聽」活動，是按照《文化和旅遊部開展黨史學習教育工作方案》制定。另一公告透露，曾邀請其他單位黨支部書記以「香港方針政策解讀」為題講授「專題黨課」，表明以「立足於集團劃轉後的發展定位，結合兩會精神」，從多方面梳理近兩年國家對香港方針政策的調整。

據官網介紹，CAEG是第一批大型文化央企，由國務院出資，財政部及文化和旅遊部分別任監管及行政部門；集團前身是成立於1950年的中國對外藝術展覽中心及成立於1957年的中國對外演出公司，至2004年改組成CAEG。簡介表示CAEG是中國對外文化交流與貿易的「國家隊、主力軍」，負責國事演出及展覽，集團亦與境內外多地合辦活動，「推動中國文化產品走出去」，在全國及歐美皆設分支機構。

呂秉權：接管CAEG助「打入市場」

浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，紫荊文化作為文化央企，需有軟硬實力，相信旗下公司新聞及出版能力已很高，若接管CAEG，將有助提升其軟實力打入市場，「例如樂團間交流較易被世界接受，是聰明的做法」。