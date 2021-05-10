清華前講師：京調派得力幹部 組「文化中聯辦」

早於2015年，《壹週刊》曾根據內地工商局公司註冊紀錄報道，指稱聯合出版集團背後控股人實為中聯辦。香港公司註冊處最新資料則顯示，聯合出版集團全資持有紫荊香港。吳強表示，從資本架構來看，紫荊香港屬中央出資，由中聯辦領導，是典型的官營文化公司，「相信其政治野心是以國家資本主義方式，由中聯辦具體協調，以此平台在港作宣傳戰爭或控制」。

劉銳紹：助「徹底執行」政策 京不怕「外行管內行」

時事評論員劉銳紹認為，從各種蛛絲馬迹亦令人合理懷疑內地人士正逐步介入香港各種運作，包括影響意識形態，眼前北京策略是用資本主義的經濟壟斷，加上社會主義的行政壟斷，先控制信息、思想，再控制人的行為。

劉銳紹說，從是次紫荊香港的人事改動，可看到政工幹部的特點，這類幹部執行力強，「上面政策是如何就會徹底執行」。他又留意到在現時政治氣候下，為徹底執行中央精神，特別是四中全會提到要牢牢掌握香港全面管治權，北京「不怕外行管內行」，因外行人毋須理會行內要考慮的事，能着重執行效率。

「紫荊文化」資料中港查冊無果

程翔：倘屬「事業單位」 查核無從

另外，港交所資料雖顯示對紫荊香港控權的是內地的紫荊文化集團有限公司，但記者循中港兩地公開資料查冊均未能查到此內地公司資料，公司官網亦欠奉。時事評論員程翔解釋，中央出資管轄的機構分「事業單位」及「企業單位」兩類，企業單位明顯是從事經濟活動，以盈利為目的，可在工商局查到公開註冊資料；若機構歸類為事業單位，公眾無從查核，「中央當然有紀錄，只是公眾真的不知如何查，我也不是很清楚」。