文化央企抓宣傳 京高幹空降 「孫光奇」疑財政部高官 學者：顯示京控制港文化出版決心

上月入股鳳凰衛視 「紫荊香港」4天後換董事

劉長樂全資擁有的今日亞洲，於4月16日及17日先後與紫荊香港及信德集團簽訂框架協議，分別將鳳凰衛視21%及16.9%股份售予後兩者。本報發現，紫荊香港於4天後（20日）向公司註冊處遞交文件，傅偉中及李濟平因「辭職／其他」原因，當日起停任紫荊香港董事，換上孫光奇、龔銳及王凱。3人皆持內地居民身分證，報稱地址是北京。餘下一名董事曲桂福為聯合出版集團財務總監，他自公司成立已經出任該職。

本報比對孫光奇向公司註冊處提供的內地居民身分證號碼，得知他於1963年9月出生，與中國財政部經濟建設司司長孫光奇的資料脗合。孫光奇最近現身於公眾場合，是去年11月國務院的政策例行吹風會，他以財政部經濟建設司司長身分，介紹《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》。

財政部網頁刪經濟建設司長名

本報翻查財政部經濟建設司網頁，發現領導簡介一頁已刪去司長姓名和職銜一欄，若追溯至去年11月資料，同一頁面仍顯示「司長：孫光奇」。資料顯示，孫光奇轉任經濟建設司司長前，曾出任教科文司（現合併為科教和文化司）副司長數年，兩司同為財政部轄下部門，負責管理相關央企。

3名空降董事 報稱地址近財政部軍科院

記者根據3名新董事向公司註冊處提供的地址追查，其中龔銳的地址與港交所網頁披露的財政部地址及註冊成立地點相同。記者另外以孫光奇及王凱報稱的地址，透過內地網上地圖搜尋，定位顯示兩人地址分別位於財政部幼稚園附近及北京軍事科學院社區一帶。

專家料屬京領導層成員幹部

北京清華大學政治學系前講師吳強表示，3人地址一帶確有財政部家屬或軍科院宿舍，雖不能單憑地址肯定3人工作於上述單位，但至少說明他們與上述單位有緊密關係；吳強亦指出，住在相關區域的人，一定可推定為北京領導層中堅成員或中生代幹部，他認為3人加入紫荊香港成為董事，顯示北京對控制香港文化宣傳的政治決心。時事評論員劉銳紹稱，從改動中可看到3人帶有政工幹部（共產黨領導下從事政治思想工作的幹部）特點，即執行力強，能更徹底執行上級指示（見另稿）。

據港交所資料 財政部間接控制紫荊香港

紫荊香港於2019年在港註冊成立，前稱紫荊文化（集團）有限公司。根據港交所有關鳳凰衛視易手的公開資料披露，紫荊香港由註冊地址位於深圳前海的紫荊文化集團有限公司（下稱「紫荊文化」）100%控權，紫荊文化則由中國財政部100%控權，換言之，在港註冊的紫荊香港由財政部間接全權控制。

但另一方面，從公司註冊處文件顯示，紫荊香港截至3月20日仍由聯合出版（集團）有限公司全資擁有，而翻查聯合出版股東資料，截至去年6月仍未見到紫荊文化的「身影」，最新變動則或要待今年下半年公司遞交新一份周年申報表才可得知，現階段未有進一步資料可釐清相關公司是否正重組。聯合出版集團至截稿前未有回覆本報查詢。

明報記者 陳惠恩

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