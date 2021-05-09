去年新生嬰40年最少 學者料今年或跌破4萬

2020年近4.2萬人出生 較前年減兩成

據政府統計處資料，本港去年有41,955名新生嬰兒，較對上一年的53,168名減少21%，與1981年86,751名比較更只有不足一半。統計處最新的《香港統計月刊》顯示，今年首兩個月有6480名新生嬰兒，較去年同期7131名下跌，港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝以此推算，預計今年新生嬰數目或跌至3萬多名。

葉兆輝稱，本港新生嬰數目自1980年代初下跌，過去兩年的社會運動和疫情對出生率有一定影響，但他說涉及原因仍很多，類似「少子化」情况在亞洲高收入地區亦可見。他指出，隨着女性的教育程度、收入愈高，經濟愈獨立，可毋須按男性意願生育，加上現時大環境下，生育的「機會成本」增加，選擇生育當母親的女性亦會減少；而在出生率低及移民潮下，若政府沒有足以吸引外地人才的措施，以填補本港勞動力，有可能出現斷層。

婦產科醫生靳嘉仁說，疫下收到不少孕婦查詢人工流產事宜，較平常多一成多；稱部分孕婦擔心要到醫院產檢而感染新冠病毒，亦有孕婦因經濟差而人工流產。他又說，疫下「單非孕婦」不來港生育，亦可能令新生嬰減少。

醫生：疫下接墮胎查詢多一成

他憶述，2003年SARS時任職公立醫院，當年的生育率亦較低。翻查統計處資料，當年新生嬰有46,965名，同年「自由行」實施後，連續多年有大批內地「雙非孕婦」來港產子，推高新生嬰人數至2011年的逾9.5萬名；2012年時任特首梁振英宣布「零雙非」政策，公立及私家醫院不再接受非本地孕婦預約分娩，2013年新生嬰跌至5.7萬名。