子失半邊腦 母迎難照料成就藝術家

子患腦炎赴美切腦 需重學說話

「我個仔細個已經對藝術好有天分，飲茶會喺點心紙畫個會出煙嘅茶壺，飲益力多又可以用個蓋嘅錫紙摺一架遊艇！」71歲的郭太滔滔不絕分享兒子啓業的點滴。不過原來啓業5歲時，有一日洗澡期間在浴室跌倒，當時郭太不以為意，怎料數年後啓業開始持續抽筋，其後確診腦炎，兩母子遠赴美國求醫，最後啓業需動手術切除半邊腦。

母曾欲一齊「了結」 幸獲同路人鼓勵

回港後，啓業右邊身體殘障，剛完成手術時不懂說話，連黑白色都不懂說，要重新學習。當時郭太要求他在快餐店自行下單，收銀員聽不到，也逼他大膽、大聲一點下單。然而，種種壓力猶如大山壓下，開朗的郭太說，「嗰陣真係有諗過帶埋個仔了結，好彩其他家長鼓勵我」。

直至啓業到特殊學校念書時，被老師發現他雖然手部乏力，仍很愛填色，結果他努力練習用左手繪畫。2006年，啓業開始到香港耀能協會禾輋工場工作，主要工作是畫畫。郭太形容，兒子是個沒自信的人，每次下筆都要思索良久。香港耀能協會禾輋工場導師鄧玉玲都會給予他足夠時間，並提供協助，例如養和醫院某一屆護士畢業生出價邀請啓業畫一幅養和醫院的畫作，他因不便親身到醫院，鄧姑娘便親自去醫院拍照，讓啓業能臨摹。啓業在多次藝術繪畫比賽中獲獎，也為不同機構的刊物畫插畫。

兼顧中風丈夫 疲倦仍無怨無悔

禍不單行，郭爸爸4年前中風，自此郭太全副心血都放在兩父子身上。疫情初期，郭太為了撲口罩不慎跌斷手。她說，因為沒心力，放下了最愛的粵曲，平日空閒會到快餐店找街坊聊天散心。如此疲倦，她無怨無悔，問啓業有否畫過一幅畫給媽媽？他靦腆回答說沒有，但其實啓業10年前曾設計一套中式服裝予媽媽作粵劇服。郭太說自己幾乎沒穿過這外衣，再次穿起拍照時，她露出滿足的笑容，或許這便是最佳的母親節禮物。

明報記者 黃心悅