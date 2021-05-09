憶子炮製生日蛋糕驚喜：原來未熟

身邊人反對接回家 唯丈夫鼓勵

決定接呂智恆回家時，他16歲，Elsa的親生女兒才5歲，「當時身邊所有人都反對，說接一個青年回家，對孩子的成長不太好」。Elsa的丈夫是唯一一個支持接智恆回家的人，她帶着丈夫的鼓勵，到兒童院辦手續，如今回望，Elsa認為一切都是上天安排。

呂智恆較Elsa親生的兩名子女年長，是家中大哥哥。Elsa說，呂智恆不時捉弄弟妹，又會帶着妹妹跳舞給她看，「有時候他會學弟妹的語氣，叫我『媽咪、媽咪』」。鏡頭前總是一臉嚴肅的呂智恆，在Elsa面前卻會展現浪漫細心一面。呂智恆中五那年，為她親手造了一個生日蛋糕，「那日見他把自己關在房內，不知在做什麼，有時又走入廚房，然後失驚無神就拿了一個蛋糕出來」，Elsa驚喜地把蛋糕往嘴裏塞，才發現蛋糕底部還未熟透，「好好笑！原來未熟的！但都是很開心的」。重提往事，Elsa笑得開懷。

笑稱家如「無牌收容所」 感染女兒

除呂智恆外，現時還有一名少女、Elsa的侄女和同鄉姨姨住在Elsa的家，「我的理念是助人，就跟呂智恆一樣」。她形容，自己性格熱情，每發現有人需要幫忙，都會幫助。她笑言自己的家是「無牌收容所」，「又因為我們常常接人回家住，女兒小時候曾經見到有位少女有不好的遭遇，便問我可不可以接她回家住」，女兒的想法令Elsa驚喜，「她懂得這樣想我都是開心的」。