不聽子勸堅持送囚車 呂智恆養母只盼陪伴 今惜母親節相聚：是我孩子，就要保護

明報記者 陳冬綾

相處21年 以愛耐性打開子曾受傷的心

Elsa看看手機顯示的日期，數算起來才驚覺原來呂智恆已加入其家庭21年，「我早已把他視為親兒子」。

二人初相遇時，呂智恆才12歲。當時Elsa在呂智恆就讀的小學當義工，從學生口中聽到他的故事——「有個同學冬天還穿夏季校服，中午要吃別人吃剩的飯！」甫與呂智恆見面，只見一個瘦削的身影。Elsa後來得知，呂智恆父母離異、家境清貧，父親會把他送到親友家中寄居，「他港九新界都住過，有時在親友家中還會遭受體罰」。面對眼前一個曾受傷、處處防禦的孩子，Elsa唯有以愛和耐性慢慢打開他的心。

提起呂智恆，Elsa的眼睛總是笑成一條線，「他是一個很有主見的人，跟他說話，有時會頂嘴、跟你辯論」。直至2000年，Elsa問：「不如你跟我一起生活。」當時在兒童及青少年院的呂智恆爽快答應。Elsa問准呂父、簽好兒童院文件、把呂智恆手冊上的監護人姓名改為自己的名字，便帶他回家。

警署門口攬子「冷靜痛哭」：唔捨得佢

Elsa看着呂智恆成長，由他投入社運到參選區議員（最後敗選），呂智恆做的每個決定，Elsa都支持，這是出於對他的愛和了解，「為了公義，這是他認為自己應該做的事，我覺得OK呀，他知道自己在做什麼就可以」。

2020年1月6日，47人因為參與民主派立選初選涉嫌違反《港區國安法》被捕，包括呂智恆。至2月，警方要求47人提早報到，Elsa和呂智恆知道，這次走進警署，也許就有一段時間出不來。兩人在警署門口相擁而哭，「但那時我的內心很冷靜」。那為什麼哭？Elsa說：「我唔捨得佢。」

還押前可講一分鐘電話 子：你快點走啦，好辛苦

連續4日保釋聆訊，Elsa如同深深的吸了一口氣，憋着，直至得知呂智恆安好，才敢舒口氣。3月4日晚上，法官批准呂智恆保釋，未料律政司即提覆核，Elsa心亂了，即走到庭外，想趁律師推門離開時，透過門縫瞄兒子一眼；卑微的心願，卻被保安打碎。長久憋着的那口氣終於泄了，Elsa失聲尖叫，沿着電梯跑到地面，跪地痛哭，「那刻我是情緒崩潰了，我想起他小時候受過的傷，為什麼現在還要受這些苦？」

Elsa心頭充斥不解，但還是馬上調整心情去送囚車，「我會大叫『呂智恆，撐住呀！』，讓他知道我在」。這天送車前，她收到呂智恆來電，「昨天我見到你送車，你快點走啦，好辛苦」。原來他在還押前可與家人講一分鐘電話。

翌日早上Elsa到收押所，他們隔着玻璃對望，眼眶紅了。Elsa回家後獲悉呂智恆可保釋，又趕到西九法院，等到晚上終見到兒子。他向着鏡頭說話，Elsa一直輕挽其臂，「我們平時出街都會這樣的，但這次挽着是想給他鼓勵，讓他知道我在陪着他」。

今齊整吃飯便滿足 盼撤47人控罪

呂智恆保釋兩個月以來，除了隔日報到，還會持續到法院聽審。今天母親節，Elsa一家沒慶祝計劃，只打算齊齊整整吃飯，她便心滿意足。不過，Elsa知道47人案未了，裁決後她或會再「失去」兒子，「我知（可能）會有這個結局，但我不想，所以我在思考還有什麼可以做，是我的孩子，我就要保護」。一直瞇眼笑着的Elsa，眼神突然堅定起來，如一把巨大堅固的傘，一心為孩子遮風擋雨，「港府要管治香港不能高壓，是要懷柔，我只希望政府可以撤銷對他們47人的控罪」。她把話重複了幾遍，這是她目前的心願。

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