男子涉售樣本包 警指盜竊拘捕 大狀「不理解警邏輯」：現無法例限轉售

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察范俊業表示，近日有人於深喉唾液樣本收集包的不同派發點，大量領取樣本包，並透過網上平台轉售，索價25至50元不等。警方調查後前日在太子拘捕一名55歲無業男子，涉嫌盜竊，獲准保釋，須於6月上旬向警方報到。初步調查相信，被捕男子自5月初在港鐵太子站以多張八達通大量索取樣本包後，於不同社交媒體及交易平台出售，相信已向逾20人售出逾90個收集包。警方於他寓所搜獲53個未使用的樣本包、19張八達通及4部手提電話。

警指不誠實挪用政府財物

倘知屬贓物「買家或違法」

范俊業稱，太子站樣本包派發機旁邊設有告示牌，標明每人限取1個，形容被捕男子大量囤積樣本包為轉售圖利，明顯違反政府派發樣本包的原意，認為他「不誠實地挪用政府財物」，故以盜竊罪將他拘捕。被問及市民囤積樣本包不出售有否違法，范指囤積樣本包是自私行為，亦有違政府派發原意，但是否違法則需視乎有否誠實意圖，並指購買者如明知該樣本包是贓物，有可能觸犯處理贓物罪。

大狀料警行動或屬姿態

觀望律政司會否檢控

執業大律師陸偉雄表示，政府派發樣本包有政策漏洞，沒有法例限制每人可取數量及限制轉售，獲取者成為免費物品主人後，自然可自由轉讓或丟棄，難言不誠實取得財產，他表示不理解警方邏輯，「可能我智慧冇佢哋咁高」。

陸偉雄續稱，警方雖已拘捕涉案男子，但可能僅屬姿態，對律政司會否正式提控，以及法庭會否定罪拭目以待。

未答有否條例管 食衛局：不應轉賣

本報昨向食衛局查詢有否就樣本包派發加入領取及不能轉售條款，惟當局未有回應，僅呼籲市民及機構毋須過度索取樣本包，及不應轉售圖利。

港鐵回覆稱，政府承辦商每日提供約1.6萬個樣本收集包供巿民在港鐵站領取，呼籲巿民為他人設想，每人每次只取一個，自動派發機亦設定同一八達通需隔一段時間才可在同一部機再領取，將加強告示提醒乘客。本報記者昨午約4時前住何文田站觀察，兩部樣本包自動派發機均已派發完畢。

明報記者

（疫情第四波）