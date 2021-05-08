有僱員隔離扣假扣糧 工會倡設有薪檢疫假

SARS時勞處指引當病假 今不當

勞工處沒有回應今次疫症相關指引為何與2003年不同，僅稱若僱員未符合領取疾病津貼的條件，政府鼓勵僱主彈性處理，包括容許僱員在辦公室以外地點工作或讓僱員放有薪假期。

公務員事務局表示已發指引，若政府僱員須檢疫，所屬部門可按個別情况考慮批准該員工特許缺勤，毋須扣減假期。

勞處：鼓勵僱主彈性處理 包括有薪假

蒙兆達在節目表示，去年疫情至今收到逾200宗查詢和求助，有僱員因隔離14或21日產生勞資糾紛。他說，有須隔離的僱員被僱主要求先放有薪年假，其後再以無薪假處理，甚至有僱主直接當缺勤，扣減工資；日薪散工則「手停口停」。

他稱打工仔非常無奈，而現行《僱傭條例》無保障僱員被政府要求隔離的情况，只列明有薪病假的條款，但現時隔離者只獲發衛生署的隔離證明書，勞工處指引已列明該證明書不會視作病假紙，有別2003年SARS時，勞工處曾發指引稱隔離者可獲發衛生署證明的病假紙。他批評，疫情已一年多，政府仍「歎慢板」，沒堵塞漏洞，建議引入有薪檢疫假期。

中小企倡政府代支部分薪金

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦在同一節目說，有僱員在檢疫期間帶同電腦工作，可做到八成工作量，有僱主會繼續支薪，但他說視乎工種。他亦提到，部分食肆員工確診而全部隔離，店舖關門14日無生意，若要同時支薪，對僱主亦很大傷害。他期望勞工處與他們商討做法，又建議有關薪金開支可由政府和僱主各付一半，或僱主、僱員和政府各承擔三分之一。

工聯會、勞顧會勞方代表鄧家彪表示，去年疫情爆發初期，曾向政府反映隔離者因無病假紙而被迫放無薪假等問題，主要是基層工人，但政府未有措施解決。

鄧家彪說，部分社會機構在疫情期間為隔離者提供津貼，例如建造業議會，但部分計劃無以為繼或只針對個別行業。他認為，現時全幢大廈居民隔離涉及跨行業僱員，建議政府以特別病假處理，同時撥款給機構為隔離者提供津貼。

衛生署發言人表示，衛生防護中心會向檢疫者發出檢疫令，文件會註明檢疫令屆滿日期，並按受檢疫者的需要及檢疫中心醫療團隊的評估，向有關者發出病假證明書。

（疫情第四波）