化驗界料更多人驗抗體 醫生：毋須自行驗

政府放寬已打疫苗者的檢疫要求，其中一個要求是接觸者入住檢疫中心後抗體驗出陽性，可驗新冠病毒S蛋白IgG、總抗體或替代中和抗體（surrogate neutralising antibody）。

據美國疾控中心，人體免疫系統對病毒會產生多種反應，其中巨噬細胞會吞噬病毒，T細胞會攻擊已受病毒感染的細胞，而B細胞會負責產生抗體。當免疫系統首次抵抗病毒後，會留下部分T細胞，日後再遇病毒時可迅速對抗，而B細胞也會有記憶，下次再遇病毒時可產生抗體對付病毒。

業界：坊間多驗S蛋白 部分只顯示陰陽

李偉振表示，打mRNA疫苗後產生的抗體主要針對病毒S蛋白，故用S蛋白IgG檢測較合適；而打滅活疫苗後產生的抗體雖也可驗出S蛋白IgG，但該疫苗的抗體會針對病毒不同的抗原，驗總抗體較好；兩種疫苗產生的抗體中都會包括中和抗體和沒中和病毒能力的抗體，故兩種疫苗都可驗替代中和抗體。

李偉振表示，坊間有私營化驗所提供抗體檢測，大部分是驗S蛋白IgG，部分有抗體濃度讀數，部分只會顯示陽性或陰性，收費約300至600元。他說，驗抗體要抽約3毫升血，化驗一個樣本需時約半小時至1小時，暫未聽聞政府尋找供應商提供驗抗體服務。他又說，現時驗抗體不算很普及，估計政府推出減檢疫期政策後會有更多人驗。

醫生：未知抗體多少夠保護 知讀數無用

政府是參考衛生防護中心轄下聯合科學委員會和政府專家顧問團的意見，制定縮短檢疫期的政策，林永和稱，委員會建議入檢疫中心後才驗抗體，擔心坊間抗體檢測良莠不齊，也不想製造不必要浪費，令市民花錢自行驗抗體，他認為市民不用在打疫苗後驗抗體。本身是家庭醫生的林永和又說，最近兩三周有10至20人驗抗體，雖然全部驗出抗體，但現沒有人知抗體濃度到什麼水平，才有足夠保護力，故即使知道抗體讀數也無用。

此外，衛生防護中心總監林文健昨稱，抗體測試可區分抗體是感染產生還是打疫苗產生。被問及容量，他未有正面回應，僅稱公共衛生化驗所和醫管局都可做有關測試，會逐步加強。

（疫情第四波）