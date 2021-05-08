竹篙灣16人腹瀉 衛署換飯商 一度改發杯麵9點半始稱派飯 檢疫者鼓譟

「肚痛痛醒咗 食完又即屙」

正檢疫的Maggie表示，與丈夫周三晚上6時去竹篙灣，第一餐吃雞肉甘筍飯，沒感到怪味，故一直吃檢疫中心提供的膳食；前晚吃了粟米肉粒長通粉，昨早6時「肚痛痛醒咗」並腹瀉，其後吃了烚蛋及兩隻餃子，「一食完即刻再屙」。居民通訊群組中，腹瀉的人另外有兩個都吃粟米肉粒長通粉，有兩人在5月5日吃了蘿蔔豬肉飯，5個人吃了雞肉甘筍飯，一個人昨早吃了粥。

Maggie說，曾向衛生署醫生求助，但因腹瀉亦是新冠病毒病徵，該醫生曾問她要否入急症室，她拒絕，醫生遂建議她「屙清再觀察」，「後來可能太多人call佢，衛生防護中心幾個鐘後再打畀我，仔細問我食過乜，調查一下」。Maggie質疑出事供應商的飯盒索價多少，「如果收50蚊畀咁嘅嘢我哋食，真係浪費納稅人嘅錢」，要求政府公開相關資訊。

居民王先生因感飯菜太難吃，故未進食太多，無腹瀉問題，但他稱餸菜難以下嚥，「好╳難食」。

另一居民黎小姐吃過雞肉飯後亦出現腹瀉。她發現運載膳食的貨車寫有「丹尼食品有限公司」。本報曾致電丹尼食品查詢是否供應飯盒予竹篙灣檢疫中心，職員稱會轉達查詢予相關同事，惟截稿前沒回覆。本報致電該公司另一電話，無人接聽。

指新飯盒夠熱 「終似係人食」

直至晚上，居民陸續收到杯麵，至晚上約9時半亦開始收到飯盒，不少居民稱新供應商的飯盒夠熱，王先生形容飯盒終於「似係人食」。

衛生署表示，一貫於外判合約內有指定條文要求承辦商的服務必須符合要求的質素。若外判承辦商服務質素未能達標，會嚴肅跟進，並按合約條款作適當處理。

明報記者

（疫情第四波）