11變種個案均知源頭 兩菲傭抵港後復陽

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，堅尼地道8號菲傭（第11730宗）早前被列為本地個案，但經調查後昨日轉為輸入個案。他解釋，該名菲傭在3月27日至4月17日在西營盤華美達酒店完成檢疫，其後返僱主家，她4月22日檢測樣本呈陽性，但於23日送院後驗出抗體，再取呼吸道樣本化驗則不確定，至27日康復出院。當局相信她是舊個案，即抵港前感染，其後復陽。

至於荃威花園R座菲傭（第11791宗），當局早前界定為可能本地個案，昨亦改為輸入個案。她3月31日抵港後在灣仔帝盛酒店檢疫，至4月21日完成，其後返僱主家。她4月25日檢測陰性，但5月2日的樣本則呈陽性，隨後送院驗出抗體，院方再檢測亦發現病毒量很低。剩餘的一宗變種病毒個案則是尖沙嘴美園大廈的印度孕婦（第11789宗），該個案被界定為輸入。

昨增一輸入 3次檢測陰性後始陽

另外，本港昨增一宗輸入個案，病人是一名22歲印傭。她4月4日抵港，其後在油麻地海景絲麗酒店完成檢疫，之後到僱主位於大埔林村放馬莆一村屋居住。她在機場、隔離檢疫第12日和19日的檢測均呈陰性，4月28日接受強制檢測亦是陰性。不過，她5月5日的樣本則驗出陽性，且病毒量低，入院後再採集的樣本則不確定，當局正化驗是否帶N501Y變異。

歐家榮稱，病人可能抵港前已感染並康復，今次可能是復陽。印傭在港主要留在僱主家，而4月24日曾到長沙灣政府合署3樓入境處、佐敦薈美邦醫學體檢中心，及大埔廣場中介公司「馬太菲傭」。

（疫情第四波）