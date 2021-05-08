許樹昌：變種疫情趨明朗 無爆發是好彩

理大證印漢與菲傭有關連

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊最新的病毒基因排序發現，居於太古康怡花園的菲傭（第11793宗）及居於薄扶林豪峰的菲傭（第11797宗），與早前在佐敦伯嘉士大廈居住的印度男、東涌映灣園菲傭和10個月大少主的病毒基因100%相同。蕭傑恒向本報表示，基因排序結果引證流行病學調查，印裔男與豪峰和康怡菲傭存關連。

至於東涌菲傭的女僱主（第11792宗）的病毒基因與其他個案亦高度相似，但多了一個突變，蕭傑恒表示，顯示她是傳播鏈中較後期被感染，可能是第3、4代傳播的個案。至於荃威花園菲傭（第11971宗），則由於病毒量太少未能做到排序。

衛生防護中心周三公布調查發現，印裔男與其菲裔女友人（第11672宗）曾在4月13日在柴灣興華（二）邨豐興樓聚會。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，菲裔女子母親居於豐興樓，而她的哥哥、其女兒及女友在4月9日至5月1日居於上址，這5人及印裔男於4月13日一起吃晚飯，相信由此傳播。當局在5月5日將該名67歲婦人界定為密切接觸者，她有微燒，送院後驗出陽性，昨公布確診。她帶有N501Y和E484K變異，體內驗出抗體。

哥哥一家三口被列為密切接觸者，昨未有化驗結果，3人居深水埗福華街37號，4月18日在家舉辦生日派對，東涌映灣園、康怡花園和豪峰3名菲傭在場。哥哥亦是4月25日和5月1日兩場深水灣泳灘聚會的搞手，兩日分別有10人出席。

許樹昌：現行社交距離措施有功效

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，變種病毒疫情漸趨明朗，他說南非變種病毒傳播力高50%，可致確診數字幾何級數上升，但暫時未見社區廣泛爆發，顯示現行的社交距離措施發揮到功效，「現在可以話好彩，無搞到大爆發」。

歐家榮表示，由於出現帶變種病毒外傭不明來源個案，個案追蹤辦公室再向印裔男及女友人詳細調查，對方始再透露更多行蹤，現仍待調查是否涉及瞞報，如發現有任何人刻意隱瞞或透露虛假消息，可提出檢控。他另透露，印裔男未離港。

（疫情第四波）