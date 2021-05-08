打兩針確診華大員工 留宿化驗所1月 列源頭不明 衛生署：未確認社區或實驗室感染

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，感染源頭不明29歲華大男員工，於3月20日及4月10日接種兩劑復必泰疫苗，屬本地首宗接種兩劑新冠疫苗14日後確診個案。患者5月2日檢測呈陰性，兩日後在元朗安興街遊樂場檢測站採樣呈陽性，經公共衛生化驗服務處覆核亦是陽性，但病毒量低（CT Value 38）。

刺蛋白抗體陽性 料疫苗效用病毒量低

歐稱，患者入住北大嶼山感染控制中心，入院後檢測及抗體均呈陰性，亦證實非變種病毒，但刺蛋白（Anti RBD）抗體呈陽性，相信因打疫苗後產生相關抗體。衛生署以臨牀估計患者屬感染個案，因接種疫苗產生保護作用，令病毒量短暫及非常低，故入院後檢測均呈陰性。

患者巡視檢測中心 包括機場東涌

歐續說，患者在華大基因大埔工業邨化驗所大樓2樓工作，過去一個月因工作繁忙在大樓內洗澡及睡覺。他負責行政工作，毋須進入處理樣本的實驗室，但經常巡視社區檢測中心及流動採樣站，協助分流及登記，過去兩周曾去元朗東社區會堂、土瓜灣體育館、東涌北公園足球場、屯門兆麟社區會堂、機場一號客運大樓離境大堂及屯門建生社區會堂的檢測站；其間曾到訪多間食肆，包括東薈城牛氣，足迹遍佈元朗、土瓜灣、大埔墟、屯門及荃灣等。

被問有否可能實驗室感染，歐家榮回應稱難以判斷，患者有可能在實驗室、社區或接觸確診者時受感染，正追蹤其他密切接觸者。至於會否檢測假陽性，歐家榮說暫時未有證據顯示同一時段其他樣本有問題。

華大發言人稱，該員工沒有進入新冠病毒測試實驗室，相信並非在實驗室感染；而他不是居住在化驗所大樓，只在辦公室休息室休息。

據悉，患者在華大化驗所大樓任實驗室技術員，日間在社區檢測中心工作，晚間則在實驗室工作，最近一個月晚上工作後留在大樓休息室留宿，而負責新冠病毒檢測工作的實驗室有獨立抽風和冷氣系統。

梁子超倡調查檢測站防感染措施

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，接種兩劑疫苗不代表對新冠病毒免疫，復必泰疫苗提供逾九成保護力，但仍有約一成機率染病，變種病毒亦會降低疫苗效力，提醒市民接種疫苗後不能鬆懈。他續說，上述患者在化驗所大樓及檢測站工作，若他接種兩劑疫苗仍受感染，可能長期暴露在染病風險高的環境當中，建議調查檢測站的防感染措施，以免前往檢測站的市民染疫。另外，梁子超認為不能排除檢測假陽性，指仍要觀望患者多3星期，若抗體繼續呈陰性，即不是感染個案。

明報記者

（疫情第四波）