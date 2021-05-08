涉變種疫廈解除檢疫 首批入營者嘆21天隔離如煉獄

六旬婦哭訴曾想逃離：

反正坐監仲好過

65歲的伯嘉士大廈住客何女士，過去21天與丈夫在竹篙灣隔離，昨哭訴過去21天很難捱，除了被困於約100方呎房間，隔離營膳食亦十分差，舉例意粉、通粉「黐埋一嚿」，「咁大個女未食過啲嘢咁難食」，入住首天已想逃離隔離營，認為「反正坐監仲好過」。她又說，丈夫上月初已完成接種兩劑新冠疫苗，由於丈夫患糖尿病，隔離期間一直腳痛，但並沒足夠的止痛藥，只能躺在牀上，上周曾致電政府熱線1823詢問丈夫能否提早離營，當局回覆不容許。

在伯嘉士大廈經營舞蹈室的何女士稱，隔離期間手停口停，同住的兒媳都不能上班，孫兒又不能上學，過去21天都不敢與家人訴苦，擔心影響他們的心情。她又說，有專家稱變種病毒的潛伏期或較長，因擔心而出現脫髮，更要吃安眠藥。

荃威居民入營獲派樽現滲漏

「無講明要換，又要再取樣」

另外，荃威花園R座居民這幾天的心情亦如坐過山車，不少人一開始不明白政府昨日所說「自我監測」的意思，以為回家後要家居隔離。居民王先生昨得悉即將重獲自由，雖感開心，但亦十分憤怒，「覺得政府玩死人，前前後後又顧問，又外國專家，不停喺度搬弄一啲無實質作用嘅措施，成個檢測及撤離系統極度混亂，政府做每一件事都係今天的我打倒昨天的我」。

另外，王先生說自己周二返家後隨即被安排留家等候送走檢疫，至周四入營後才派樽讓他檢測。不過他發現樣本瓶身滲漏，「又冇講明如有滲漏要提出更換，𠵱家又要做多一次（取樣）」。

薄扶林道豪峰居民原須檢疫，前日有十多戶不願離開。當區區議員司馬文議員辦事處的職員稱大部分人昨已離開。豪峰居民、港大矯形及創傷外科學系臨牀副教授方欣碩認為隔離中心環境很不理想，「好似坐監」，又認為政府放寬居民檢疫安排是「總好過不改」。

豐興樓圍封近26小時方解除

另外，柴灣興華（二）邨豐興樓前晚9時開始被劃為受限區域，政府昨晚7時宣布檢測陰性居民可從指定出口離開。當區區議員黎志強認為，居民被困良久，足足20小時後未正式解封，令人質疑政府處理手法。直至昨晚近11時，政府宣布該大廈解封。

（疫情第四波）