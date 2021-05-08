打齊針入境者減檢疫 免驗抗體 密切接觸者須驗 鬆緊有別違科學委會意見

大廈現變種個案毋須全幢檢疫

本港上月首現社區確診的變種新冠病毒個案後，即強制患者所住大廈全部居民檢疫21日。首批被隔離的佐敦伯嘉士大廈約110人，至昨檢疫期屆滿，無人確診，政府因此宣布日後出現變種個案的大廈，除了密切接觸者，其餘居民仍須檢測，但毋須檢疫。

已接種陸澳台抵港者家居檢疫7天

在入境檢疫方面，除了印度及英國等極高和甚高風險地區，其餘地區來港者於下周三起，抵港前14日已完成接種認可疫苗者，酒店檢疫可由14至21日減至7至14日，大陸、澳門及台灣抵港者只須家居檢疫7日。至於確診個案的密切接觸者則要額外驗出抗體，14至21日的檢疫才可減至7至14日（見表）。

專家委員倡機場抽血 「無人認為毋須驗抗體」

潘烈文：入境者「難靠一紙明白其體况」

據了解，衛生防護中心轄下兩個科學委員會和政府專家顧問討論放寬檢疫時，同時討論密切接觸者和入境者安排，多名專家和委員認為兩者應用同樣要求，包括打針、病毒檢測陰性、抗體檢測陽性，入境者應在機場驗病毒時一併抽血驗抗體。有成員透露，科學委員會和專家未就入境者安排寫最終建議，但討論時無人認為入境者毋須驗抗體，因疫苗較新，不知有否接種者產生較低水平抗體。另一消息人士稱，科學委員會成員認為需驗出抗體的原則同樣適用於抵港者。

政府抗疫專家顧問之一、港大醫學院長梁卓偉上月接受本報訪問時提出，抵港者減檢疫期應配合抽血驗抗體，陽性者可減檢疫，提議在入境口岸設血液抗體檢測。

港大公共衛生學院教授潘烈文昨在港台《千禧年代》說，疫苗非百分百有效，部分接種者對疫苗反應低就未必受保護，仍可被感染，能否為完成接種疫苗的人縮短檢疫期，要看他們是否有高濃度抗體水平，若病毒檢測陰性且有高濃度抗體，做法較穩妥。他又說，入境者資料較少，包括打過哪款疫苗、接種方法是否合適等，「很難靠一張紙去明白其身體狀况」，隱憂較多，為他們做抗體測試會多一重保障。

梁子超：縮接觸者檢疫期或致「走漏」播毒

呼吸系統科專科醫生梁子超批評，政府提出縮短確診者密切接觸者的檢疫期，是不符科學邏輯，疫苗不能縮短潛伏期或確保免受感染，而密切接觸者染病風險高，後期只需自我監察，若無病徵者感染而不自知，或會將病毒帶入社區，只要「走漏」數名確診者，疫情就會失守反彈。

官員：縮入境檢疫經風險評估 檢測防走漏

許樹昌稱入境者眾 驗抗體「做唔切」

被問為何已打疫苗抵港者毋須驗抗體，食衛局常任秘書長陳松青解釋，密切接觸者的確診比例較抵港者高，且縮減檢疫的做法根據抵港地區風險有所不同，是經風險評估，亦會檢測確保無漏網之魚。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，替已打針的抵港者驗抗體較穩妥，但入境者眾，執行有困難，「驗抗體做唔切，也好難hold（留）一大批旅客」。被問會否走漏，他認為打了針加病毒陰性，是有多重保障。

如何證抵港者疫苗紀錄真偽 食衛未正面答

就密切接觸者的抗體濃度達到哪個水平可減檢疫，衛生署昨回覆稱，公共衛生化驗服務處提供的「替代中和抗體測試」為定性分析，只會界定結果為陰性或陽性。至於本港抗體檢測的容量，衛生防護中心總監林文健稱公共衛生化驗服務處和醫管局都能提供，會逐步提高容量。衛生署昨未回覆相關檢測量，醫管局稱有儲備足夠試劑。

就如何確認抵港者的疫苗紀錄真偽，食衛局無正面回覆。

明報記者

（疫情第四波）

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