同案20人下月提堂 支聯14常委8被控

被告趙恩來：和平集會不應是罪

去年六四集會案尚有20名民主派等待開審，當中多人同時背負其他控罪（見表），舉例民主黨胡志偉、尹兆堅等人，已因去年參與民主派立選初選被控串謀顛覆國家政權，還押候審；支聯會主席李卓人、工黨何秀蘭等人，早前已因參與前年「8．18流水式集會」等案件被判囚。

翻查司法機構網頁，餘下被告將於6月11日下午再提堂，但尚未有案件法官資料。

同案被告趙恩來稱，和平集會不應是罪行，因是行使《基本法》賦予的權利。他估計若不認罪，會按法官訂下的量刑起點計算，舉例煽惑他人參與未經批准集結罪，或以1年為量刑起點。

蔡耀昌說，作為同案被告不可透露太多，但參考案件判刑，黃之鋒等4人在案中只是參與角色，加上認罪，仍被判如此重的刑罰，相信其他被告亦對判刑相當憂慮；至於會否調整答辯方向，他稱因案件已進入司法程序，會與律師團隊商討如何應對，現時未有進一步決定或消息可公布。同案的工黨主席郭永健亦稱，需再與律師商討、聆聽法律意見。

有人配眼鏡購「入獄物資包」準備

另有不願具名的被告表示，案件餘下20人下月開審，未定策略。該人稱以往犯同類罪行只是罰款，但看到近期判決，都要有心理準備面對監禁，稱會配製可在監獄佩戴的眼鏡，以及往關注囚權的社企「石牆花」購置入獄所需的物資包，避免一旦判囚要麻煩他人代勞。