黃之鋒3案分期執行囚27.5月 大狀：做法不合比例

官指「積犯」 保釋期犯案加刑

六四集會未經批准集結案，4名被告中昨以黃之鋒判刑最重，區院法官陳廣池昨日在判辭中指出，黃之鋒共有6次案底，當時在法庭擔保下犯案，認為有關情况屬加刑因素，遂以15個月為量刑起點，判囚10個月。陳官同時以黃屬「積犯」為由，下令將本案刑期與黃目前正服刑的刑期分期執行。

翻查資料，黃之鋒所涉案底包括2014年衝擊「公民廣場」（政總東翼前地）、2014年佔領旺角刑事藐視法庭、2019年6月包圍警總，以及2019年反《禁蒙面法》遊行案件，共涉6項控罪（附表為4宗正服刑或被控案件）。

有不願具名的大律師說，法庭考慮刑期應否分期執行時，會採用「總體刑罰原則（totality principle）」，以確保刑期不會過低，亦不會過分苛刻，當中涉及法官的酌情權。他舉例，區院法官胡雅文早前審理支聯會主席李卓人涉「8．18」和「8．31」未經批准集結案時，只下令「8．31」案其中兩個月的刑期分期執行，認為法庭今次將全部案件均分期執行的做法罕見，甚至不合比例。