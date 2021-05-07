支聯「堅持維園有燭光」 另籲市民評估風險 鄒幸彤：選擇自己可承受方式悼六四

【明報專訊】去年六四集會案4名被告認罪，昨日被判囚4至10個月。被問到今年若申請六四燭光集會被拒將如何應對，支聯會副主席鄒幸彤稱，會堅持6月4日有悼念活動，「我們會堅持維園有燭光」，並說維園目前開放，無人可阻止手持蠟燭者進入維園，但亦稱市民亦應評估法律風險，「無可能每人都不顧一切去維園，但你在家樓下點蠟燭、不參與集會，無法說你參與未經批准集結」，她表示會呼籲市民選擇自己可承受的方式，堅持悼念六四。
蔡耀昌：今年更險峻 首重保存實力
鄒幸彤批評，法庭昨判刑帶出的信息是所有集會、政治表達均要扼殺於萌芽狀態，不符國際人權標準及《基本法》、《憲法》保障的言論自由與表達權利，「表達政治反對不是罪」。
她其後在facebook補充，若法庭對制度暴力視而不見，卻視個體的和平表達如洪水猛獸，「那麼再如何強調法庭秩序、如何強調要尊敬法庭……也挽回不了人們對法律的不信任」。
支聯會秘書蔡耀昌形容判刑「意想不到的重」，因以往同類案件未必會起訴、刑罰亦輕得多。今年的六四燭光集會尚未獲批不反對通知書，康文署早前亦拒處理維園租場申請，蔡耀昌形容今年情况更困難、險峻，支聯會未來要詳細討論。他認為現時要將保存實力作為首要考慮，需要更嚴謹考慮如何在合法情况下做得最多、最好，冀盡力思考平衡政治、法律風險下能做的事。