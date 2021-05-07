六四集會認罪4人囚4至10月 早前求情稱無暴力 官：「特別日子」不可低估風險

同案其餘20名被告將於下月中在區域法院審理（見另稿）。對於昨日4人判刑，同案被告、支聯會常委趙恩來被問到會否調整答辯方向，他強調和平集會不應是罪行，因是行使《基本法》賦予的權利。

黃之鋒囚10月

岑敖暉袁嘉蔚梁凱晴失區議員資格

另外，岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴分別擔任荃灣、南區和觀塘區議員，按《區議會條例》，民選議員被裁定逾3個月的刑期，即會喪失擔任議員資格，民政事務總署署長須在知悉出現空缺後21天內刊憲發出有關公告。

對於辯方早前求情稱，六四燭光晚會自1990年開始定期舉行，當日集會沒有暴力或破壞財物的事件出現，被告亦沒有鼓勵或煽惑他人作出有關行為，角色被動，法官陳廣池昨日在判刑時反駁，黃之鋒和岑敖暉均為政治人物，所作所為帶有政治目的，岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴為區議員，形容他們當日站在一起、拍攝團體照，甚至透過社交媒體宣傳自己身處集會的行為，顯示他們並非淹沒在人群中，當日的身分特殊，批評他們有預謀和故意犯案，公然違抗法律。

官指4人身分特殊有預謀犯案

稱2019年社會動盪影響至今

陳官指出，雖然本案於2020年6月發生，但香港當時甚至現在仍承受着2019年社會動盪帶來的衝擊和影響，形容集會的情緒可以變得高漲，不法分子甚至可乘機煽動和鼓吹暴力，尤其一些在「特別日子」舉行的活動，法庭不能低估當中的風險。

陳官認為，觀乎本案的證據，被告認罪屬明智決定，但同時認為他們抱持政治信念和理想，沒有悔意，只會獲得認罪的減刑折扣，不會考慮判處社會服務令；並根據黃之鋒（現年24歲）過去有6次案底、岑敖暉（現年27歲）曾因藐視法庭被判緩刑，分別採納15個月及9個月量刑起點，判兩人分別囚10個月及6個月；袁嘉蔚（現年27歲）和梁凱晴（現年26歲）因為無案底，將量刑起點定為6個月，最終判監4個月。

宣判間旁聽者喊objection 官警告藐視

另外，陳官甫開庭便表示，他上次離開法庭時，聽到庭內有人呼喊口號及附和，形容法庭有規矩、習俗和慣例，無人可凌駕法律。其間一名坐在公眾席的女子在陳官宣讀判辭時突然喊「objection（反對）」，陳官隨即向女子表示，她大可在庭外宣泄情緒，但法律並非為她而設，假如她繼續有關行為，法庭將要求保安或警員記錄她的姓名，並考慮事件是否涉及藐視法庭。

【案件編號：DCCC876、885、890、892/20】

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