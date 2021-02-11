半年324宗疑因工染疫 不足兩成僱主補償

職工盟促新冠納職業病

陳沛然：逾八成醫生牙醫同意

羅致光回覆陳沛然表示，去年1月至上月21日，勞工處接獲118宗醫療和院舍人員疑因工感染新冠的僱員補償個案，56宗涉公立醫院、3宗任衛生署、12宗涉私家醫院或私營診所，院舍涉47宗。15宗的僱主表示承擔補償責任，約佔13%，1宗的僱主已補償，17宗僱員未繼續索償。

另外，至上月約半年間，共324宗懷疑因工感染新冠病毒，主要涉服務、金融、保險、餐飲、建造業等，52宗僱主表示承擔僱員補償責任，約佔16%，2宗支付了款項，59宗僱員未繼續索償，1宗確認僱主無補償責任，勞工處正跟進餘下個案。

陳沛然認為由上述數字可見，現行僱傭條例對僱員染疫的保障明顯不足，只靠僱主自行酌情處理，要求將新冠列為僱員補償條例保障範圍並涵蓋醫療，在受僱期間因工染病可自動獲補償。陳沛然辦事處於2至3月做問卷調查發現，逾八成醫生和牙醫同意將新冠列為該條例的職業病。

醫局：已購保險 衛署：按法例補償

蒙兆達稱，數字反映約八成半個案僱主未承認工傷責任，比例相當高，無將新冠納入職業病製造很多空間，讓僱主和保險公司爭議僱員是否因工感染，促將新冠納入職業病。

醫管局回覆已為員工買適當保險，如因工身體受損均受保。衛生署稱如確立僱員因工意外染疫，會根據相關法例及聘用條款補償。

（疫情第四波）