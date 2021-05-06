網售檢測樣本包 「代取費」25元 大狀稱無例限轉售 梁子超籲大增供應堵買賣

明報記者

食物及衛生局表示，最近數周每天平均派發約3萬至4萬個深喉唾液樣本收集包，同期每天收集的樣本樽數目，平均少於2萬個。政府呼籲市民毋須過度索取樣本收集包，更不應轉售圖利。

賣家否認賣 「代排隊有何問題？」

本報昨在拍賣網所見，樣本樽賣家不多，記者相約其中一名賣家於傍晚在港鐵站交收。賣家見面時非常警惕，記者問她可否買更多樣本樽，她多次「提醒」可自行排隊取樽，但需在港鐵開閘時到場排隊，而由於每次不能取太多，因此要重複排隊多次。

她又強調不是買賣樣本樽，「代排隊有什麼問題？我是收運費」，她形容自己有如速遞公司運貨收款，「覺得值得（付款的人）便買」。她透露，經傳媒報道後，有網民私訊罵她「賤格」，亦有不少賣家暫時下架。她認為在帖文列明是收取運費便沒問題，所以繼續交易。

大狀：可自由轉讓 似免費報章 倡法例加限制禁轉售

大律師陸偉雄表示，政府免費派發檢測樣本樽，不設法例限制，例如每人可取數量或可否轉售等，獲取者可自由轉讓，他以免費報章為例，財產擁有者決定免費方式派發，獲取者不算是不誠實取得他人財產。他認為買賣樣本樽致資源錯配，建議政府在有關法例加設限制，例如列明每人取樽數目、不可轉售。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，若樣本樽不曾打開蓋，存放限期一般以年計，但不排除包裝的膠質表面成為傳播病毒媒介。他認為有人在網上賣樣本樽反映供應不足，而需要檢測的人取不到樽，更導致檢測進度滯後，永遠追不上病毒傳播速度。他認為增設法例限制市民取樽不是最有效方法，最好能大幅增加派發樣本樽的數目，令市民不需每日擔心取不到，買賣市場便會漸漸消失。

梁：不開蓋存放時間以年計

港鐵表示，政府承辦商每日提供約1.6萬個樣本收集包供巿民在港鐵站領取。港鐵呼籲每人每次只取一個樣本包，而自動派發機已設定同一張八達通需隔一段時間後才可在同一部派發機領取，港鐵會再加強告示。

（疫情第四波）