父為B女執奶粉尿片 塞滿篋未夠21日用

該廈昨被封大半日仍未安排撤離，昨午一名女居民與一名初生嬰兒坐救護車離開，而早上亦有一名臨盆孕婦被送上救護車，其丈夫、女兒隨行。檢測承辦商昨傍晚離開康怡花園，其後有晚餐送至該廈。

早上已檢測 傍晚仍未知隔離時地

該廈住客林先生育有個多月大女兒及3歲兒子，昨為檢疫執行李「好頭痕」。其妻餵母乳，因未知檢疫中心有否雪櫃放母乳，需額外帶奶粉，又未知隔離地點有否提供毛巾，需多帶一些。他說最多只能帶兩個篋，但奶粉、尿片、棉花等已佔一個大篋，尿片只能帶10多天分量，要再託朋友送來，否則「三四個篋都唔夠」，而他與妻子只準備帶一兩套衣服。

林說，兒子不知為何要隔離，憂他難忍21天，要為他「心理輔導」。他質疑是否有必要檢疫所有人，認為只封大廈已足夠。他說昨早10時許檢測完，至傍晚5時許民政處仍未答何時能離開及將往哪裏隔離，亦不知一家可否同房。

東區醫院稱，上述孕婦正隔離，檢測呈陰性，情况穩定；一般有臨牀需要者會留院檢疫，如檢疫期間康復，會聯絡衛生署安排到隔離設施。

（疫情第四波）